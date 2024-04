River sufrió pero terminó ganando en Asunción, fue 2-1 ante Libertad por la tercera fecha del grupo H de la Copa Libertadores gracias a los tantos de Pablo Solari y Franco Mastantuono, que tuvo su debut soñado. Tras el encuentro, Martín Demichelis analizó el rendimiento del equipo y también habló de su continuidad al ser consultado sobre un rumor.

"Estuvimos erráticos a la hora de definir, creo que no deberíamos haber sufrido lo que sufrimos en el segundo, volvimos a ganar en el plano internacional de visitante que también eso seguramente nos hace crecer para todo lo que viene", inició en conferencia de prensa sobre el ajustado resultado que consiguió su equipo.

Igualmente, resaltó: "Creo que también los chicos que entraron desde el banco de suplentes, como Nacho, como Manu, como Facundo al final, Franco aunque estuvo errático hizo gol, Nico Fonseca entró muy bien... El grupo está fuerte, está unido y terminó mostrando el caracter de lo que estamos hechos".

Después se refirió al planteo de once que saltó a la cancha con respecto al que cayó ante Boca: "En alguna de mis declaraciones dije que no me gusta desarmar mucho en la derrota, porque creo que habíamos hecho un muy buen primer tiempo nos fuimos golpeados en el último minuto, salimos e hicimos el gol que no se convalidó, cometimos errores propios, tuvimos seis minutos fatídicos y después lo terminamos jugando bien. Voy mucho más allá de un error propio, pero también quería meter un poco de piernas frescas, porque el rival a pesar de tener un día más de descanso que nosotros, estaba mejor física y emocionalmente que nosotros más la localía, se mantuvo la defensa apareció Esequiel y Pablo que yo en el primer tiempo los hacía retroceder con los laterales y después ingresaron los que fueron titulares en el clásico y no arrancaron hoy y lo volvieron a hacer muy bien. El funcionamiento está por encima de los nombres y hoy el primer tiempo fue muy, pero muy bueno y eso es importante para lo que viene".

La contundente frase de Demichelis sobre su continuidad en River

Al consultarle por su contrato y su posible salida en diciembre sea campeón o no de la Copa Libertadores, rumor del que se empezó a hablar, afirmó: "Me estás llevando muy lejos de la vorágine del día a día en River. Estoy eternamente agradecido a la institución y a este grupo de dirigentes, cuando lo normal en el fútbol argentino es que a los entrenadores les hagan un año más uno, a mi automáticamente me ofrecieron tres y soy inmensamente feliz a pesar de las circunstancias que a uno le toca atravesar como lo del otro día que fue una adversidad y que obviamente es un golpe dentro de la institución, pero los contratos están para cumplirlos, no es fácil Argentina a la hora de todo lo que se dice para bien y para mal. Dios dirá, estoy totalmente predispuesto para dar lo mejor de mi, el día que yo no pueda más voy a ser yo el primero que levante la mano, porque es mi forma de ser". Después remarcó: "Estoy entero, porque veo que los chicos se entregan, a pesar del golpe del otro día hoy salieron e hicieron un grandísimo primer tiempo. Cuando yo note que la situación no de para más voy a levantar la mano, no me atan los contratos pero las ganas las voy a tener siempre porque amo esta institución. Que el hincha se quede tranquilo porque siempre que esté voy a estar al cien por ciento. Tengo muchísimas ganas, muchísima fuerza y siento muchísimo apoyo de los chicos, a los que les agradezco haber demostrado estar de pie". Además agradeció el apoyo de la gente.

Con respecto a la ausencia de Agustín Ruberto y explicó que prefirió dejarlo en Buenos Aires para que dispute el partido de Reserva porque en la función que pensaba que podía ponerlo también la podía cumplir Mastantuono y tuvo que elegir entre los dos.

La explicación de Demichelis sobre por qué salió Echeverri ante Boca y Libertad

El Diablito Echeverri fue reemplazado en el entretiempo por Franco Mastantuono, quien fue el autor del tanto que le dio la victoria al Millonario. En conferencia de prensa le consultaron al DT de River por qué había decidido reemplazar al juvenil y fue claro al contestar: "Echeverri me dijo que quería salir, que no podía más". Además agregó: “Hoy no hizo falta preguntar, levantó la mano él, me dijo que estaba salir porque no podía más”

Ante Boca, en el duelo directo por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, también había sacado a Echeverri, tras la derrota explicó: "Llegó hasta la entrada en calor con fiebre, estuvo predispuesto para hacer la entrada en calor. Se había tenido que medicar, hablé con él después de la entrada en calor y estaba para arrancar. Siempre creo en la palabra del jugador. A pesar de que lo hizo muy bien, en el entretiempo estaba muy desgastado y a los 60 minuto decidí cambiarlo”.