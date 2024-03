Independiente, el plantel más barato de los cinco grandes

El exjugador e ídolo, Ricardo Bochini declaró que, a diferencia de River, Boca y Racing, Independiente no tiene un plantel al que se le pueda exigir ganar un campeonato y las estadísticas le dan la razón. El Rojo cuenta con el plantel más barato de los cinco grandes y lo separa una gran diferencia en la tabla de valores de mercado.

Según los datos que muestra la página de estadísticas Transfermarkt, el Millonario es el club argentino con el equipo que más vale con un total de 88,95 millones de euros. Luego están Boca (75,95 mill. €), Racing (54,68 mill. €), Talleres (49,45 mill. €) y San Lorenzo (46,68 mill. €).

Por su parte, el conjunto dirigido por Carlos Tevez aparece recién en el 16° lugar con un promedio de 963 mil euros, lo que da un total de 25,03 millones y esto lo posiciona por debajo de clubes como Vélez, Belgrano, Rosario Central, Estudiantes, Defensa y Justicia, Newell's, Godoy Cruz, Lanús y Huracán.

Los de Avellaneda cuentan con 26 jugadores en su plantel, que tienen una edad promedio de 26,6 y siete extranjeros en sus filas: el colombiano Felipe Aguilar, los uruguayos Diego Segovia, Edgar Elizalde y Gabriel Neves, el chileno Mauricio Islas, el ecuatoriano Jhonny Quiñones y el paraguayo Gabriel Ávalos.



Sus números en la actual Copa de la Liga muestran cuatro triunfos, un empate y dos derrotas, que lo ubican cuarto de la tabla de posiciones con 13 puntos y fue tras la caída 1a 0 ante su clásico Racing de local en el Libertadores de América que Bochini defendió de las críticas al club del cual es hincha y al Apache como técnico del primer equipo.

"Cuando llegó Tevez Independiente era un equipo que no ganaba ni dos partidos seguidos. Con Tevez levantó muchísimo. Lo salvó del descenso. Ahora tiene la chance de clasificar", sentenció en una entrevista con radio Splendid . Y agregó: "¿Si Tevez es un aprendiz? No, no, no. Está haciendo una buena campaña. Acá los técnicos dependen de los jugadores que tienen. River, Boca y Racing tienen planteles a los que les podés exigir ganar un campeonato. Independiente no, pero quizás también se le puede dar".