A horas de la audiencia clave con el juez Lucas Taboada, que decidirá si la aprehensión de los cuatro jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual en Tucumán se convierte en prisión preventiva o si quedan en libertad hasta el juicio, el abogado de Sebastián Sosa dio detalles de la situación procesal que atraviesa su defendido, que actualmente se encuentra en la Alcaidía del Palacio de Tribunales junto a Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio.

Más allá de hacer hincapié en la inocencia del arquero uruguayo, Ernesto Baaclini contó lo que puede pasar este miércoles: "Hay una alta probabilidad de que Sosa quede detenido". Y agregó: "Después de lo que observé en la Cámara Gesell, el futuro de Sosa es incierto".

Respecto a la declaración de la víctima el lunes al mediodía, el letrado indicó que hubo incongruencias: “Fue bastante contradictoria e inconsistente. Hubo muchas variaciones en su relato que nos llama la atención".

Y siguió por la misma línea: "En una parte de la Cámara Gesell, la víctima dejó en claro que Sosa no la tocó, entonces no corresponde que una persona tenga que pasar por esto”.

Días atrás, A24 dio a conocer chats reveladores entre el futbolista charrúa y la periodista tucumana. El intercambio de mensajes comienza con una invitación de Sosa al hotel donde se estaba alojando el Fortín y termina con el relato de abuso que sufrió la joven por parte de Florentín, Osorio y Cufré.

En cuanto a este tema, el abogado sostuvo: "Sosa está en una punta, no participa, no tiene nada que ver. Ella dijo que ni la tocó ya que él estaba dormido". Y apuntó contra la denunciante: "Los chats indican que hubo un consentimiento. Estos corroboran que no estuvo ni embriagada ni con ninguna droga. No puede escribir con tanta claridad una persona que ha estado embriagada”.

Por último, en una entrevista con D Sports Radio, Baaclini afirmó que la joven accedió a tener relaciones sexuales y no fue abusada: “Hubo un consentimiento y se arrepintió a las 12 horas". Además, en Radio del Plata, la responsabilizó por el presunto abuso sexual: "Sosa no hizo nada más que mandarle un chat. ¿Por qué no se retiró o no gritó? Esto está muy armado".

Pedirán 20 años de cárcel para los jugadores de Vélez acusados de abuso

Por su parte, el abogado de la víctima, Juan Robles aseguró hoy que van a solicitar la pena más alta, que es de 20 años de prisión para todos: "No todos han tenido el mismo tipo de rol, pero sí tienen el mismo tipo de responsabilidad penal al entender de esta querella".