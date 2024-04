En un contraataque directo a las críticas vertidas por el líder libertario Javier Milei, el exmandatario argentino, Alberto Fernández, defendió su posición y su integridad personal. Fernández, en un tono firme pero sin perder la compostura, desestimó las acusaciones de manipulación y desequilibrio emocional por parte de Milei.

"Si el Presidente se refirió a mí llamándome ´títere´, quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ´fuerzas del cielo´ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas", expresó Fernández en respuesta a las insinuaciones de Milei.

El intercambio de palabras entre ambos políticos ha sido motivo de atención en las redes sociales, donde Milei había calificado a Fernández de "títere" en un comentario que generó controversia. Sin embargo, la réplica de Fernández busca poner fin a las especulaciones y desviar el foco hacia temas de mayor relevancia política y económica.

El exmandatario también aprovechó para refutar las afirmaciones de Milei respecto al desempeño económico durante su gestión, defendiendo los logros alcanzados y cuestionando la efectividad de las medidas implementadas por el actual gobierno.

"Su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario. Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa", afirmó Fernández, cerrando así su intervención con un mensaje contundente.

Este intercambio verbal entre figuras políticas prominentes continúa generando debate en el ámbito público, mientras la sociedad observa atenta los posicionamientos y argumentos presentados por ambas partes.