LO QUE DEJÓ LA LIGA VENADENSE EN NÚMEROS

Nueva fecha futbolera cumplida, la cuarta de la "A" y la quinta de la "B"

DIVISIONAL "A"

Teodelina 2 vs Unión y Cultura 1

Sp.Carmelense 1 vs Hughes 3

Jorge Newbery (VT) 3 vs Juventud Pueyrredón 0

Peñarol 0 vs Studebaker 1

Gral.Belgrano 2 vs Juventud Unida 0

Sportsman 1 vs Atl.Elortondo 1

Belgrano 1 vs San Jorge 0

Jorge Newbery (R) 2 vs Racing 0

Posiciones :

Studebaker 12

Jorge Newbery (VT) 9

Teodelina 9

San Jorge 7

Belgrano 7

Juventud Unida 6

Gral.Belgrano 6

Jorge Newbery (R) 6

Juventud Pueyrredón 6

Atl.Elortondo 5

Unión y Cultura 4

Peñarol 4

Sportsman 4

Hughes 4

Sp.Carmelense 3

Racing 0

DIVISIONAL "B"

Zona 1 :

Independiente (A) 1 vs Rivadavia 1

Sarmiento 1 vs Avellaneda 0

Ciudad Nueva 1 vs Ben-Hur 2

Los Andes 1 vs Matienzo 0

Sp.Sancti Spíritu 0 vs Def.Talleres 0

Posiciones :

Sarmiento 12

Matienzo 10

Los Andes 9

Rivadavia 8

Ben-Hur 8

Sp.Sancti Spíritu 8

Independiente (A) 7

Ciudad Nueva 3

Def.Talleres 2

Sp.Avellaneda 2

Zona 2 :

Nautico 4 vs Sp.Ma.Teresa 2

Sacachispa 1 vs Independiente (VC) 0

Nueva Era 4 vs Dep.Chapuy 0

Atl.San Martín 1 vs Central Argentino 2

Libre : Centenario

Posiciones :

San Martín 10

Centenario 10

Central Argentino 9

Nueva Era 9

Independiente 7

Sacachispa 3 (*)

Nautico 3 (*)

Sp.Ma.Teresa 3

Dep.Chapuy 1

(*) Partido suspendido a los 11 min. (2T) ganaba Náutico 2a0