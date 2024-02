El escandaloso penal que le dieron a Riestra vs. Comunicaciones en Copa Argentina

Deportivo Riestra venció 1-0 a Comunicaciones y se metió en 16.avos de final de la Copa Argentina. El ex conjunto dirigido por Matías Módolo y nuevo equipo de Cristian Ogro Fabbiani deberá enfrentarse al ganador de Newell´s y Midland. Sin embargo, el foco del encuentro estuvo puesto en el escandaloso penal que le dieron al equipo de Pompeya sobre el final del partido.

Riestra y Comunicaciones no se sacaban ventaja y parecía que el rumbo del partido se dirigía directamente a la definición desde el punto de penal. Pese a esto, el encuentro se terminó abriendo mediante esta vía. A los 97', el árbitro del partido Joaquín Gil cobró una inexistente falta de Cipriano Treppo sobre Gonzalo Bravo.

El fallo arbitral provocó una avalancha de los futbolistas de Comunicaciones sobre Gil e incluso el entrenador del equipo de Agronomía, Arnaldo Sialle, también se metió en la protesta y debido a eso fue expulsado.

Finalmente, el futbolista al que el cometieron la supuesta falta se hizo cargo de la ejecución y anotó el agónico tanto para clasificar a Riestra a la próxima ronda. Además, cabe destacar que el Blanquinegro estaba en la mira de todo el fútbol argentino debido a las continuos fallos arbitrales a su favor durante su campaña en la Primera Nacional e inclusive protagonizó dos jugadas dudosas frente a Instituto en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El presidente de Comunicaciones, contundente: "No puede dirigir más"

Ezequiel Segura, máximo dirigente de Comu, se expresó tras lo sucedido: "Lo más claro es lo que vieron todos. Sobran las palabras. Una vergüenza. Esperó al último momento, dio tres minutos y cobró el penal. Estaba preparado. Son profesionales, te van llevando de tal manera sabiendo que en el último minuto te van a vacunar. Esto se tiene que terminar. Este hombre no puede dirigir más. Ni el federal ni el Nacional B. No puede dirigir más. Los que lo designaron se tienen que hacer responsables".

"Esto, lamentablemente, ensucia a los buenos dirigentes de la AFA. Es el país de los campeones del mundo, no podemos tener este arbitraje. No puede dirigir este tipo. Esto no puede seguir pasando. no podemos mirar para otro lado y que la semana que viene se juegue la fecha, no haya pasado nada y esto se olvide. Un año nos costó clasificar a la Copa Argentina. si nos toca perder en la cancha dignamente, nos vamos de pie. Pero esto es una vergüenza, un atropello", explicó.



"Ahora tenemos que trabajar un año entero para volver a clasificar. Vinimos con mucha ilusión a jugar esta copa. Este torneo enaltece y enorgullece al fútbol argentino. Es una vergüenza este desastre. Copa Argentina se llama y este tipo tiene el tupé de robar en la Copa Argentina. Ahora lo voy a ir a ver que cobró. Le voy a preguntar que cobró", sentenció con mucha calentura Segura.

Arnaldo Sialle, DT de Comunicaciones: "Lo que duele es la injusticia y la impunidad"

El entrenador del conjunto que fue eliminado hoy aseguró: "Lo que duele es la injusticia, el trabajo de todos y la impunidad. Duele porque nosotros con nuestra humildad trabajamos todos los días y tratamos de mantener a nuestra familia con honestidad y honradez. Estas cosas te van machucando, te van mellando. A este árbitro lo conozco bien. Lo único correcto que hizo fue expulsarme por meterme a la cancha".

El árbitro que le dio el insólito penal a Riestra: de recibir un piedrazo a ser golpeado por futbolistas del ascenso



En mayo de 2019, la primera final por el Torneo Regional Amateur entre Independiente de Chivilcoy y El Linqueño fue suspendida luego de que el árbitro, Joaquín Gil, recibiera un piedrazo en su cabeza a los 10' del segundo tiempo. El juez había expulsado un futbolista de El Linqueño y luego adicionó 8' en el primer tiempo. Justamente, a los 53' de la primera mitad llegó el gol de Independiente y minutos más tarde ocurrió el desafortunado hecho.

Dos años más tarde, en otra final pero esta vez del Federal A entre Ben Hur y Racing de Córdoba, Gil fue agredido por los futbolistas del conjunto santafesino tras cobrar un inexistente penal que decretó el 2-0 parcial del equipo de Rafaela. Luego de terminar el encuentro con derrota, los jugadores del Lobo golpearon al colegiado hasta dejarlo en el piso.

Finalmente, dos días atrás a Gil también le pegaron los jugadores de Camioneros Argentinos del Norte tras caer ante Sol de América en la final para el ascenso al Federal A. Una vez más, al árbitro lo tuvo que escoltar la policía luego de su floja actuación.