Constanza Moragues Santos, diputada de La Libertad Avanza, se diferenció de la postura que adoptó el Gobierno nacional ante la marcha en defensa de las universidades públicas y aseguró que “no se puede darle la espalda al pueblo que te votó”. Además, consideró que “es una alerta” el hecho de que se haya caído la sesión en el Congreso para abordar el recorte presupuestario.

Más allá del alineamiento con el Gobierno, el conflicto por el recorte de presupuesto a las universidades públicas marcó un quiebre entre el espacio conformado por los diputados bonaerenses, pertenecientes a "Unión, Renovación y Fe" y el presidente Javier Milei.

"Sacamos un comunicado para dejarlo bien claro, por la defensa de la educación pública y el financiamiento sobre todo, que es lo que se estaba cuestionando en la marcha. Tenía que quedar claro nuestra postura, nosotros estamos a favor de la educación pública, consideramos que la educación debería ser un servicio esencial que debe garantizar el Estado", explicó la diputada Moragues en diálogo con Argenzuela.

"Soy egresada de la universidad pública, muchos de mis compañeros han estudiado también en organismos públicos y nos parecía tener esa honestidad de cara a nuestros representados que es lo que más importa a los bonaerenses", señaló.



Sobre posibles cuestionamientos internos dentro del bloque libertario, Moragues aclaró: “Hay dos maneras de mirar y entender a La Libertad Avanza, una es la de aquellos que plantean que es lo que dicen Karina y Javier (Milei) sin discusiones y que eso hay que aplaudirlo obsecuentemente, y otra es tener una mirada un poco más crítica, analizar lo que se propone, ver si eso está en congruencia con lo que nosotros adherimos y en función de eso aplaudir o criticar".

"Hay bastante obsecuencia, sobre todo en el nivel nacional, no tanto a nivel provincial. Lo hemos visto con todo el conflicto con la diputada Marcela Pagano, en su momento con lo que pasó con Carolina Píparo", señaló la diputada bonaerense.

Al respecto de la crisis que atravesó la –todavía- presidenta de la comisión de Juicio Político dijo: “Siempre pongo primero lo humano antes que lo político. Lamento mucho que ella haya tenido una crisis nerviosa y una complicación de su salud como resultado de todo lo que pasó. Me parece sano que estas discusiones se den, pero no me parece justo lo que pasó. En mi opinión, la comisión estaba constituída en función de lo que dice el reglamento".



En este sentido, recordó que el año pasado tuvo “aprietes y amenazas”. “Se me ha tildado de traidora en las redes sociales, que es donde suele operar el nicho duro de La Libertad Avanza e hice las denuncias correspondientes. Por eso también me solidaricé con la diputada Pagano”, añadió.



“Hubo una situación que se difundió de que nosotros habíamos votado en la provincia acompañando el endeudamiento de Axel Kicillof, cuando nuestro voto fue negativo. El ataque se personalizó en mi figura. Me entraron a mi casa, eso lo está investigando la Justicia, si es que tiene algo que ver”, recordó la diputada sobre el episodio en que miles de trolls la acusaron de “traidora” y publicaron la dirección de su casa y la de su madre.

“Tengo las capturas que las tuve que adjuntar a la denuncia sobre usuarios de gente que sabemos pertenece a La Libertad Avanza”, insistió Moragues. "A mí no me consta que Milei lo avale, tampoco me consta de que él diga `che bueno córtenla`", aclaró.

Diferencias sobre la marcha por las universidades

La diputada bonaerense destacó que "la marcha de ayer fue un hecho multitudinario" y aseguró que "nos interpela de muchas maneras positivas". "Más allá de la demagogia de un sector que quiere hacer de esto su marcha. La convocatoria fue del pueblo, esto no lo podemos negar ni tapar con la mano", advirtió.

En este sentido, aclaró: "Por supuesto que fue una marcha política y se intentó partidizar, pero lo cierto es que acá lo que primó en todo momento y en todas las provincias fue el reclamo de la gente defendiendo lo que tanto nos costó conseguir que es la educación pública".



"Como representantes del pueblo estamos en deuda, que hoy no se haya podido sesionar no te digo que es grave, pero es una alerta. Es lógico que después de lo que pasó ayer se pida una sesión. Yo hubiera ido. No podés darle la espalda al pueblo que te votó. Ayer en la marcha estaba lleno de gente que votó a Javier Milei", recalcó la diputada de La Libertad Avanza.

"Para mí es una alerta, recordemos quiénes somos y que el camino es éste, defendemos las ideas de la libertad. Una cosa no tiene que ser excluyente de la otra, yo puedo defender la libertad y defender la educación pública y eso no es una contradicción. No podemos hacer la vista gorda con cuestiones que la gente está poniendo en una prioridad y que nosotros quizás no lo teníamos", insistió.

Horas antes de la marcha universitaria, Moragues y el resto de los diputados pertenecientes a Unión, Renovación y Fe del bloque libertario expresaron su compromiso histórico en defensa de la educación pública y firmaron un comunicado en el que recalcaron la importancia de garantizar el libre acceso, la permanencia y el egreso en igualdad de oportunidades en la educación para todos los argentinos.