la espera de un veredicto final y después del día dos de juicio, donde rectificaron el relato de la víctima, Dani Alves atraviesa días muy complejos en prisión. Según contó un ex compañero de celda a través de un programa de televisión española, la cárcel Brians 2 de Barcelona habría activado el protocolo anti suicido por el estado de salud del brasileño.

“Se han tomado medidas extremas. A raíz del juicio le ha pegado el bajón. Como deprimido, cabizbajo. Los educadores y funcionarios como arropándolo. Por miedo de que se cortará o se intentara hacer alguna locura o historias de esas. Estuvo con ese protocolo al día siguiente del juicio", reveló un convicto que habría compartido celda con el brasileño a la periodista del programa Fiesta Silvia Sálamo sobre el duro momento de Alves.

Dicho protocolo consta en la prevención, la detección y la intervención. En primero lugar, se evalúa el nivel de riesgo de suicidio, para así poder conocer la situación de casa preso. Luego, se toman medidas de seguridad para evitar que los internos se suiciden: vigilancia constante, el control de alcance a objetos peligrosos y la restricción de la movilidad. Por último, les ofrecen programas de apoyo, como terapia individual o grupal, grupos de autoayuda y actividades de ocio.

Dani Alves tendría pensado fugarse a Brasil

Además de la preocupación que existe porque se quite la vida, un preso que también compartió cárcel con el ex Juventus, conocido como el ex guardaespaldas de Ronaldinho, llamado Coutinho, habría confesado que Alves le reiteró en varias ocasiones que regresaría a Brasil lo antes posible en caso de obtener su libertad provisional.

“Los elementos del riesgo de fuga siguen existiendo. Lo de la ahogada situación económica es un poco llamativo. El patrimonio de fútbol de Alves es elevadísimo, es uno de los mejores jugadores de la historia. Sigue teniendo capacidad económica o amigos que la tienen. Insistimos en que Brasil no tiene convenio de extradición. Ahora que ve tan cerca la posible condena el riesgo de fuga, para nosotros es muchísimo más”, argumentó la Fiscalía respecto a este tema.