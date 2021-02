Venado Tuerto | El tradicional hotel Riviera sigue cerrado y sus trabajadores “abandonados”

Sus habitaciones eran el sitio obligado de alojamiento para todos aquellos que visitaban Venado Tuerto y querían cobijarse en un hotel de cierta categoría. Su bar y hasta su restaurante eran espacios con un prestigio ganado. Si bien la ciudad fue cambiando y se sumó competencia, nadie presagiaba que hoy el Riviera estaría cerrado y completamente abandonado.

Pero los que menos lo esperaban son los empleados de la empresa, algunos con casi tres décadas de antigüedad, que por ahora se quedaron sin la fuente laboral y encima manifiestan tener incertidumbre sobre su futuro.

De hecho, en la mañana de hoy ocho de los trabajadores se presentaron en la puerta del hotel para dialogar con el móvil de Radio Jota FM98.3.

“Somos todos empleados del Riviera y no sabemos cuál es nuestra verdadera situación“, comenzó contando uno de los presentes. Mientras otro detalló un dato sorprendente: “En los últimos días nos enviaron una carta documento despidiéndonos por abandono de trabajo. Es inentendible, ¿cómo vamos a hacer abandono del trabajo si el lugar está cerrado?”, plantean.

La historia de los últimos días

Lo cierto es que, según relataron los trabajadores, el colapso final (aunque los problemas eran anteriores) del Riviera ocurrió cuando detectaron coronavirus en integrantes de un contingente de trabajadores temporarios que llegaban desde Santiago del Estero para trabajar para la empresa Monsanto y se alojaban en el hotel. Así, una estrategia empresaria que intentó revertir el mal momento económico del hotel culminó derrumbándolo del todo.

“Nosotros por ser contacto estrecho tuvimos que aislarnos por 15 días. Cuando culminó ese período informamos a la patronal que podíamos volver a trabajar, pero nos encontramos con todo cerrado”, siguió contando otro de los reclamantes.

De todos modos los empleados decidieron volver al lugar y concentrarse en la vereda: “Al ver que hacíamos eso, la actual gerenta, Antonella Genghini, nos llamó para tener una reunión”, agregaron.

Al otro día del llamado se juntaron en el hotel y durante el encuentro la Cooperativa Eléctrica les cortó la luz por falta de pago. “En el medio de esa situación Antonella nos dice que no podía pagar más el alquiler y nos pide que intercedamos con el propietario del lugar para que le dé una tregua de un par de meses para poder reorganizarse. Lo hicimos, hablamos con el propietario, pero no tuvimos ninguna solución”, contó uno de los presentes. Para luego completar: “Nosotros siempre tuvimos intención de encontrarle la solución al tema pero nos cansamos de esperar y ahora enviamos telegramas. No nos quedó otra que recurrir a abogados, sentimos una impotencia importante porque hace muchos años que trabajamos acá y nos arruinaron la vida“, acotó.

Por si acaso, los empleados aclaran que los problemas no comenzaron con la pandemia sino desde hace aproximadamente tres años, cuando los propietarios del Riviera vendieron el fondo de comercio a la nueva empresa. “Solo los primeros tres meses que se hicieron cargo cobramos en tiempo y forma. Después nunca más y hace dos años que no pagan los aportes“, detallan. Además en el camino otros trabajadores culminaron renunciando o fueron despedidos y nunca cobraron la indemnización correspondiente.

Entrevistas y fotos: Radio Jota