Denuncian la desaparición de varios objetos valiosos de Maradona

Los escándalos en torno a la muerte de Maradona parecen no terminar, esta vez Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda denunció que desapareció misteriosamente, en las últimas horas, un contenedor procedente de Dubai que contenía pertenencias de gran valor de Diego, varias de ellas destinadas supuestamente a su hijo menor, Dieguito Fernando.

El letrado, en declaraciones al ciclo Nosotros a la mañana brindó importantes detalles al respecto: “Había botines históricos, remeras, una carta firmada por Fidel Castro, una guitarra de Andrés Calamaro, dos camisetas del Kun Agüero del Manchester, entre otros valiosos objetos“.

“A Verónica no le interesan esos bienes, puntualmente, simplemente hay que consignar, tal como se lo hizo saber Maradona en su momento, que debían pasar a ser propiedad de Dieguito para cuando fuera mayor”.

Y expuso en este sentido, con el objetivo de llevar claridad a este espinoso tema, que puede tener consecuencias en lo estrictamente legal: “Me interesa puntualizar que no hay nada firmado por voluntad de Diego para que se lo quedara Dieguito, simplemente todo fue acordado de palabra. Además tengo conocimiento que había dos cajas fuertes en su interior y si bien estoy al tanto de lo que contenía, por el momento, no lo puedo revelar“, finalizó el abogado, que representa legalmente al menor.