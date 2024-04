La policía de Santa Cruz respondió a la denuncia de vecinos sobre una disputa en una vivienda de Las Heras. Al llegar al lugar, encontraron al menor en un estado deplorable dentro de la casa. Los agentes trasladaron al niño al Hospital Distrital, donde los médicos confirmaron signos evidentes de maltrato físico y abandono.

Se pudo determinar que el niño había sido abandonado por su madre y que su abuela había denunciado previamente al padre por no permitirle ver al menor y por supuestas agresiones. Aunque no se habían presentado más denuncias formales, los vecinos indicaron que habían escuchado al dueño de la vivienda justificar los llantos del niño como motivo para castigarlo por no hacer la tarea.

El padre del niño fue detenido bajo cargos de tentativa de homicidio, mientras que el caso está bajo la jurisdicción del juez Eduardo Quelín, titular del Juzgado de Instrucción Penal N°1. Se espera que el menor pueda proporcionar su testimonio en Cámara Gesell una vez que su estado de salud lo permita.