Freyre: “En muy poco tiempo no van a quedar actividades restringidas”

El secretario de Fortalecimiento Institucional de Santa Fe, José Freyre, realizó un balance sobre la baja de contagios de coronavirus que se viene dando en la provincia, aseguró que “no es tiempo de restricciones en las actividades” y anticipó que “en muy poco tiempo” estarán todos los rubros autorizados a funcionar.

En declaraciones a Radio Jota 98.3, el exintendente afirmó que “se pudo demorar el inicio de los contagios en la provincia, y después se dio una onda expansiva a partir de la apertura en Capital y el Gran Buenos Aires, antes teníamos algunas situaciones focalizadas en localidades pequeñas, pero luego se dio el contagio masivo, primero en Venado y Rosario, luego se generalizó al sur provincial con momentos muy complicados de pérdida de personas queridas”.

Incluso expresó que fue fundamental la intervención del gobierno provincial que fue ampliando la capacidad del Hospital Gutiérrez, con diez camas que se equiparon en los quirófanos “en un momento oportuno porque un día antes se había llegado al 100 por ciento de ocupación el sector público y privado”, recordó Freyre.

En este contexto de descenso de contagios y con el tiempo transcurrido desde el inicio de las medidas de aislamiento, el funcionario provincial sentenció: “No es tiempo de restricciones porque no se terminan acatando y dependemos cada vez más de los cuidados entre nosotros. Esta mejora no significa que la situación ya terminó, sino que tenemos que ser muy solidarios para que no vuelva a darse un pico de contagios”.

En tal sentido, expuso que estamos próximos a las fiestas de fin de año y que “habrá que ser cuidadosos porque hemos visto que después del Día del Amigo y del Día de la Madre subieron los contagios”.

Aperturas

José Freyre anticipó que en este contexto se seguirán dando aperturas de diferentes actividades, dado que quedan muy pocos rubros sin activarse. “Hay actividades que se pueden resolver localmente, otras la Provincia y algunas dependen de Nación. El gobernador había solicitado algunas aperturas, para el deporte en general y se logró para los menores de 12 años. También se habilitan las actividades deportivas de conjunto, estamos trabajando para que reabran los jardines maternales, y los eventos y encuentros tienen protocolos presentados y se está trabajando junto al Estado nacional para que se puedan resolver”.

Así, el secretario de Fortalecimiento Institucional se animó a afirmar: “En muy poco tiempo no van a quedar actividades restringidas, con los protocolos y cuidados correspondientes”.

El argumento es que “es preferible que las actividades se den en un ámbito formalizado y cuidado, y no de manera clandestina, donde se agrandan los riesgos”.

Juan Miserere/V24