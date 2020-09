Gran gesto: un atleta dejó pasar a otro que se había equivocado de camino

Con la posibilidad de terminar tercero en la competencia y colgarse la medalla de bronce, el madrileño dejó pasar a pocos metros de la meta a un rival que se había equivocado el camino.

Encarando el último giro de la carrera, el británico James Teagle, que ocupaba la tercera posición, se equivocó de trayecto. Un error de cálculo que le imposibilitaba subirse al podio porque Méntrida lo había superado. No obstante, el español de 21 años -a sabiendas de que lo había pasado gracias a ese error- lo esperó para dejarlo pasar a escasos metros de la línea de llegada. Con esto, el británico se adueñó de la tercera plaza.





Al ver cómo se equivocaba, inconscientemente me paré. Él se lo merecía”, aseguró Méntrida tras la carrera. “Lo volvería hacer”, añadió. “Teagle no debió de ver el desvío hacia la meta. O no se lo señalizaron bien. No lo sé, el asunto es que él se lo merecía”, remarcó. Apenas finalizada la competencia, el británico reconoció el gesto de su colega y le dio la mano en señal de agradecimiento.

El español Francisco Javier Gomez Noya fue el ganador del triatlón, seguido por otro corredor local, Kevin Viñuela González. Teagle, entonces, quedó en el tercer lugar con un tiempo de 1:47:48, un segundo menos que Méntrida.