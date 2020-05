Fascinante historia: Es de Maggiolo y es el futbolista que menos jugó en la historia de River

Fue en la temporada 1986/1987 y el hombre que ahora trabaja en el peaje de Ruta 8 entre Venado Tuerto y Maggiolo, ingresó ante Platense en los últimos segundos. El DT de River era el "Bambino" Veira, y Ariel Medri ingresó a los 88 minutos por Pedro Salaberry.

El reconocido medio Cadena 3 revivió la historia y le preguntó:

¿Sabés que sos el hombre que menos jugó en la historia de River?

-Sí, eso lo sabía, porque hay un hombre de Venado Tuerto, Juan Farías, que lleva unas estadísticas espectaculares de River, va siempre al Monumental con sus cuadernos. El me dijo que yo jugué 90 segundos y que iba a mandar ese dato al Guinness, al final creo que no lo llegó a hacerlo.

-¿Te da orgullo o bronca tener esa marca?

-Orgullo, hombre, para mí es algo intachable, espectacular. Porque a esos 2 minutos le agrego los 18 partidos en la reserva, todas las prácticas que compartí con esos monstruos campeones de América y del mundo. Yo era vergonzoso, pero igual escuché muchos los consejos de los grandes, como del Cabezón Ruggeri, el Tolo Gallego, Patricio Hernández, recuerdo mucho sus palabras, también las del Pelado Centurión, que tenía un corazón inmenso. Para mí fue un privilegio compartir entrenamientos y comidas con esa gente, estar 18 meses en River, más allá de haber jugado sólo 90 segundos. “Gringo, por más mal que te vaya en el fútbol, siempre está bueno llegar a la casita y, si se puede, comprarles una casita a tus viejos. Si no vivís del fútbol, que el fútbol te ayuda a vivir”, me remarcó el Tolo, recuerdo como si fuera hoy esas palabras. Y fue así, tal cual. Además, ese minuto y medio en River después me permitió ir a Talleres, probarme en Italia, competir en Ecuador… Ojalá hubiera podido jugar más en River, claro, pero compartir vestuario con los campeones de todo, ese grupo con humildad espectacular, fue genial, inolvidable.

-¿Enseguida te tuviste que ir de River después de ese partido?

-Se fue el Bambino, vino Griguol, y antes de viajar a la pretemporada en Villa Giardino, Timoteo nos juntó a los pibes de primer contrato y nos dijo que éramos 44 profesionales, que no íbamos a poder jugar ni en reserva, nos aconsejó que fuéramos a préstamo a otros clubes. Bien Griguol, nos habló claro antes de ir a la pretemporada y nos llevó igual. El Pato Míguez se fue a Instituto con mi primo Gazzaniga; Dalla Líbera y Zapata pasaron a Temperley, y yo me fui a Talleres con una opción de compra de 60 mil dólares. En Talleres me agarró Sebastián Viberti, que me hacía entrar seguido, recuerdo que le metí un gol a Racing de Córdoba. Después agarró la Pepona Reinaldi y con él ya no tuve buen feeling. Al terminar el préstamo volví a River y quedé libre.



