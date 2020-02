Venado Tuerto: 15 años después vuelven allanar el desarmadero de la "megacausa"

En aquella oportunidad, además de secuestrar incontables autopartes y vehículos, quedaron detenidos varios policías acusados de ser parte de una asociación ilícita que permitía y colaboraba con el funcionamiento de este desarmadero trucho. Con el correr de los años los detenidos fueron recuperando la libertad, la causa prescribió y quedó en el olvido.

Pero en los últimos días, y en una noticia que no se difundió mucho, se realizó un allanamiento en este desarmadero en el cual se secuestró autopartes y se le formó causa a una persona por no tener autorización del Rudac (Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas) para la comercialización de partes de autos dados de baja.

Este nuevo allanamiento, encabezado por el Fiscal Horacio Puyrredón, comenzó con una denuncia en los "Buzones de la Vida" que recayó en el "Juzgado Federal de Venado Tuerto" en la cual se denunciaba la venta de repuestos usados. En el procedimiento se secuestró varios repuestos, parte de los cuales serán destruidos por no contar con las obleas correspondiente del Rudac.

Sobre la persona imputada no hay demasiadas precisiones, ya que al consultar no tenía antecedentes penales porque la "megacausa" del 2005 prescribió, pero estaría relacionado con el escándalo que sacudió a la sociedad y a la policía hace 15 años.





