Donald Trump habló sobre su histórica escena en "Mi pobre angelito 2"

En vísperas de Navidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre su participación en una de las películas que mejor representan el espíritu de esta festividad: Mi pobre angelito 2. Fue durante una videoconferencia con militares norteamericanos, en la que uno de los miembros de la fuerza le consultó acerca del cameo que realizó junto a Macaulay Culkin en el Hotel Plaza.



Según medios internacionales, el sargento Dylan Contreras usó su oportunidad de interactuar con el Presidente para preguntarle algo que "lo estaba matando de curiosidad". "¿Es Mi pobre angelito 2 su película favorita?", indagó.

"Bueno, yo salgo en ella", contestó Trump en tono jocoso, y agregó: "Era un poco más joven, por decirlo suavemente. Y fue un honor haberlo hecho. Resultó ser un gran éxito. Un hit de Navidad, uno de los más grandes".

La participación del magnate estadounidense tuvo lugar en la escena en la que Macaulay Culkin llega al Hotel Plaza. Trump, dueño del lugar en la vida real, se retiraba del establecimiento. Entonces, el actor le pregunta "dónde está la recepción", y éste le da las indicaciones correspondientes.



En 2017, el actor Matt Damon contó en una entrevista con The Hollywood Reporter que Trump solo aceptó que los productores rodaran parte de la película en su hotel a cambio de que él participara en una de la escenas.

Sin embargo, ese no fue le único cameo en la vida del presiente de EEUU, ya que también apareció en otros largometrajes y series como Zoolander, The Nanny y Sex and The City, entre otros.