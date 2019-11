Estupor por el hallazgo de un perro que nació con una cola en la frente

“Narwhal” es un cachorro que tiene apenas 10 semanas de edad y fue encontrado por la organización sin fines de lucro Mac’s Mission en Estados Unidos. Bien podría tratarse de alguno de los cientos de perros rescatados por la fundación, pero éste tiene una particularidad: una cola en la cabeza.

“Narwhal, el pequeño unicornio peludo mágico”es el nombre completo del animal según la organización localizada en Jackson, Missouri.

Narwhal fue encontrado con principios de congelamiento en una de sus patas y actualmente se encuentra en perfecto estado de salud.

Los especialistas afirman que la particular “cola” de Narwhal en la frente no está conectada a nada, no tiene ningún uso real pero tampoco le causa ninguna molestia, por lo que no es necesario sacarla.

Según cuentan desde Mac’s Mission, desde que la foto de Narwhal salió a la luz, la lista para adoptarlo no para de crecer, aunque también dijeron que se quedara un tiempo más con ellos hasta que se aseguren que la “cola extra” no crezca o le causa algún tipo de complicación.