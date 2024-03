"Pasados de merca": la grave acusación de Grabois contra los "aplaudidores más boludos" que alentaron a Milei en el Congreso

Según indicaron desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, es por irregularidades y no cumplir con los requisitos para recibir el beneficio.

Además, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, indicó que, "en principio, la Nación no va a transferir" a las provincias los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque "considera que hoy no tiene existencia, no existen".