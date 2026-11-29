Dos accidentes de tránsito con vehículos que terminaron en cunetas se registraron en Venado Tuerto durante el fin de semana, con la intervención de Bomberos, personal policial, tránsito y servicios de emergencia.

Foto: Redes sociales

El primero ocurrió el sábado a las 17:45 en Güemes, entre calle 24 y Mirley M. Avalis. Un Renault Clio bordó, con un hombre de 36 años y un niño de 4 años a bordo, perdió el control y volcó en un cunetón. Bomberos, policías y el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) asistieron a los ocupantes. El menor fue atendido en el lugar, mientras que el adulto fue inmovilizado. Ambos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

Tras la intervención, el vehículo fue colocado sobre sus ruedas para cortar el suministro eléctrico y descartar riesgos, con apoyo del personal de tránsito.

El segundo siniestro se produjo el domingo a las 6:05 en Moreno y calle 37. Un Chevrolet Aveo conducido por un hombre de 42 años perdió el control y terminó en una cuneta. El conductor permaneció dentro del vehículo y pudo salir por sus propios medios luego de que se estabilizara la escena. Fue asistido por personal médico en el lugar y recibió el alta.

Agentes de tránsito colaboraron para retirar el automóvil y asegurar la zona, con presencia del 911.