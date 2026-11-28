En Santa Fe, decenas de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años quedaron sin madre a causa de femicidios. En muchos casos, las abuelas se hicieron cargo de la crianza, enfrentando dificultades económicas y administrativas.

Foto: Redes sociales

Estas mujeres mayores sostienen hogares con recursos limitados y deben gestionar trámites legales para proteger a sus nietos, quienes mantienen el apellido de sus madres fallecidas. La situación refleja una problemática social poco visibilizada, donde las familias afectadas reciben escaso acompañamiento institucional.

Según datos recabados, las abuelas enfrentan no solo la pérdida de sus hijas, sino también la responsabilidad de criar a sus nietos en un contexto de vulnerabilidad. Los procesos judiciales y administrativos suelen ser lentos, lo que complica aún más la estabilidad de los menores.

Este fenómeno pone en evidencia la necesidad de políticas públicas que brinden apoyo integral a estas familias, garantizando derechos y acompañamiento psicológico y social. Mientras tanto, las abuelas continúan sosteniendo hogares con recursos limitados y trámites pendientes, en un escenario marcado por la violencia de género y sus consecuencias familiares.