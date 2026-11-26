El jueves 26 de noviembre, el juez federal Daniel Rafecas citó a indagatoria a Mariano Fazio, vicario auxiliar mundial del Opus Dei, y a otros dos sacerdotes que ocuparon cargos directivos en Argentina. La medida también alcanza a Gabriel Dondo Lascano, exresponsable de la Sección de Mujeres de la organización en el país, y a Víctor Urrestarazu Villarroel, sucesor de Fazio en el gobierno regional.

Foto: Redes sociales

La investigación se inició en 2022 a partir de una denuncia que involucra a decenas de mujeres. Según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), al menos 44 posibles víctimas habrían sido reclutadas en su adolescencia con la promesa de continuar sus estudios. Posteriormente, fueron destinadas a realizar tareas domésticas para la institución sin recibir remuneración.

Uno de los casos centrales es el de una mujer identificada como M.I.E., quien ingresó a la organización en su adolescencia y permaneció hasta marzo de 2015. Durante ese tiempo, trabajó como numeraria auxiliar en varias residencias y centros de formación. La denunciante aseguró haber cumplido extensas jornadas de tareas domésticas, sin control sobre sus ingresos y con restricciones en sus vínculos familiares y decisiones personales.

El juez Rafecas consideró que los testimonios y la documentación reunida permiten sospechar la posible intervención de los tres sacerdotes citados. Además, señaló que la acción penal en este caso no está prescripta.

Por su parte, la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei rechazó el encuadre penal de los hechos y negó que los sacerdotes citados tuvieran una vinculación concreta con la denunciante. En un comunicado, la organización manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y calificó la indagatoria como un paso para esclarecer una situación que, según su visión, estuvo marcada por acusaciones sin sustento fáctico ni jurídico.

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