El músico Nicolás “Nico” Armayor recibió este miércoles un reconocimiento en la Cámara de Diputados de Santa Fe por su trayectoria artística y su proyección dentro de la música argentina. La distinción fue entregada por el diputado provincial Leo Calaianov, quien impulsa un proyecto para reconocer anualmente a jóvenes de la provincia que se destaquen en diferentes actividades.

La ceremonia se desarrolló en el ámbito legislativo provincial y tuvo como protagonista al cantante que alcanzó la instancia final de La Voz Argentina durante 2025, una participación que permitió ampliar su reconocimiento entre el público nacional.

Un reconocimiento a su trayectoria musical

Armayor comenzó a vincularse con la música a los 15 años, cuando todavía cursaba sus estudios secundarios. Desde entonces, fue construyendo un recorrido artístico que incluyó presentaciones en distintos escenarios y participaciones en competencias musicales.

Entre sus antecedentes se encuentran los primeros puestos obtenidos en las ediciones 2022 y 2023 del Pre Cosquín, dentro de la categoría Solista Vocal. Esos resultados le permitieron acceder a instancias vinculadas con el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los encuentros tradicionales de la música popular argentina.

Su trayectoria sumó otro capítulo en 2025, cuando participó de La Voz Argentina y logró avanzar hasta la instancia final del certamen televisivo.

Actualmente, el cantante continúa desarrollando su carrera como solista, con nuevos proyectos y una propuesta musical orientada a consolidar su identidad artística.

La iniciativa impulsada por Leo Calaianov

El reconocimiento se vincula con un proyecto presentado por el diputado Leo Calaianov para instituir la distinción anual “Jóvenes Destacados de Santa Fe”.

La propuesta está dirigida a personas de entre 15 y 29 años, nacidas o residentes en territorio santafesino, que hayan realizado aportes en diferentes ámbitos de la sociedad.

Entre las áreas contempladas aparecen la cultura, el arte, el deporte, la educación, la innovación científica, la participación ciudadana, los derechos humanos, las acciones solidarias, la protección ambiental y el liderazgo juvenil.

El objetivo del proyecto es generar un mecanismo institucional que permita reconocer públicamente las trayectorias y actividades de jóvenes de distintas localidades de Santa Fe.

Un Libro de Honor para las juventudes santafesinas

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es la creación del Libro de Honor de las Juventudes Santafesinas.

Según lo previsto, este registro incorporaría anualmente los nombres de las personas distinguidas y quedaría bajo la custodia de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

La propuesta busca establecer un reconocimiento permanente para quienes desarrollan actividades vinculadas con el crecimiento cultural, educativo, deportivo y social de la provincia.

En el caso de Armayor, la distinción pone el foco en su recorrido dentro de la música, desde sus primeras experiencias durante la adolescencia hasta su participación en competencias y escenarios nacionales.