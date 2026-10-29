La Comuna de Berabevú realizó un taller sobre salud mental destinado a estudiantes de la Escuela Secundaria Orientada Particular Incorporada (ESOPPI) N.º 8082. La actividad buscó brindar herramientas para el cuidado emocional y generar un espacio de diálogo sobre las problemáticas que atraviesan los jóvenes.

El encuentro fue coordinado por el Gabinete Psicopedagógico de la Comuna y estuvo a cargo de Mónica Redolfi, psicóloga, y Eliana Córdoba, licenciada en Psicopedagogía. Las profesionales guiaron dinámicas de reflexión orientadas a la prevención y al aprendizaje colectivo.

La propuesta se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. Entre sus objetivos estuvieron promover la escucha y el respeto, además de favorecer que los estudiantes pudieran abordar abiertamente las dificultades emocionales. Esos ejes formaron parte del trabajo realizado con los alumnos dentro de la institución educativa.

Desde la administración comunal, encabezada por el presidente comunal Leo Bagnasco, reconocieron especialmente a la directora de la escuela, Alejandra Mellano, por recibir al equipo técnico y facilitar el encuentro.

La jornada articuló el trabajo del Gabinete Psicopedagógico con la escuela secundaria. La Comuna presentó esta iniciativa como parte de su compromiso con el desarrollo integral y el bienestar de los jóvenes del distrito.

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