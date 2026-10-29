La Coalición Cívica impulsa un pedido de interpelación al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que expliquen el presunto uso de recursos estatales en la salida del país del senador brasileño Flávio Bolsonaro hacia Ecuador. La iniciativa busca llevar a ambos funcionarios a la Cámara de Diputados, aunque todavía no se informó una aprobación ni una fecha para la citación.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro confirmó en el programa De boca en boca, de Radio 2, que mantiene conversaciones con distintos bloques opositores para avanzar con el pedido. El titular de la Coalición Cívica acusó al Gobierno de haber facilitado asistencia operativa para el traslado del dirigente brasileño y sostuvo que esa actuación habría contado con el aval del Presidente.

El eje del reclamo es determinar qué organismos intervinieron, qué tareas realizaron y si se utilizaron fondos públicos. Ferraro mencionó una supuesta participación de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la SIDE y la Fuerza Aérea. Esos señalamientos forman parte de la denuncia política del legislador y no constituyen, por sí mismos, una confirmación de que esas dependencias hayan participado en el traslado.

La posición oficial, según la versión reseñada en el material disponible, es que Bolsonaro cruzó la frontera con su documentación en regla. Ferraro cuestionó esa explicación y consideró que concentra la discusión en los documentos utilizados, mientras deja sin respuesta las preguntas sobre una eventual asistencia logística del Estado en Misiones y la Triple Frontera.

“Si estaban todos los papeles en regla, ¿para qué semejante disponibilidad de recursos del Estado?”, planteó durante la entrevista. Para el diputado, establecer si el senador utilizó un pasaporte italiano o un documento de identidad no despeja las sospechas sobre el operativo que denuncia.

Ferraro también pidió explicaciones por la presunta presencia de un asesor presidencial en Puerto Iguazú y su posterior retención en un control de la Policía de Misiones sobre la ruta 12. Sin identificarlo por su nombre, cuestionó si ese asesor había coordinado el traslado y preguntó por una posible intervención de servicios de inteligencia en la frontera.

El planteo incluye una dimensión diplomática. Ferraro acusó al Presidente y a la Cancillería de seguir sin reconocer los resultados electorales en Brasil y advirtió sobre un posible conflicto dentro del Mercosur. Además de las interpelaciones, la Coalición Cívica promoverá una resolución de Diputados para reconocer formalmente el proceso electoral que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva.

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