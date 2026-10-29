Cristiano Ronaldo volvió a quedar por delante de Lionel Messi en una elección vinculada al Balón de Oro. Esta vez, el reconocimiento no estuvo relacionado con el rendimiento de la temporada actual, sino con una votación destinada a seleccionar la mejor edición del premio a lo largo de su historia.

La consulta, organizada por France Football bajo el nombre B.O.A.T. (Best Of All Time), consagró al Balón de Oro que el delantero portugués conquistó en 2008, cuando jugaba en Manchester United. El resultado se dio a conocer el miércoles 28 de octubre de 2026.

En segundo lugar apareció la edición de Lionel Messi de 2012, mientras que el tercer puesto también correspondió a Cristiano Ronaldo, por su reconocimiento de 2017.

La temporada de 2008 que llevó a Cristiano Ronaldo a la cima

En 2008, Cristiano Ronaldo atravesaba una de las etapas de mayor rendimiento de su carrera en el Manchester United, dirigido por Alex Ferguson.

Durante la temporada 2007/08, el equipo inglés conquistó la Premier League y la UEFA Champions League. El portugués fue una de las principales figuras de aquel plantel y terminó como máximo goleador del campeonato inglés, con 31 tantos.

En total, convirtió 42 goles entre todas las competiciones de esa campaña. Su rendimiento colectivo e individual le permitió conquistar el primero de los cinco Balones de Oro que obtuvo durante su trayectoria.

Años después, sumaría otros cuatro galardones, correspondientes a 2013, 2014, 2016 y 2017, durante su etapa en Real Madrid.

Messi quedó segundo con su histórica marca de 91 goles

La edición de 2012 de Lionel Messi ocupó el segundo puesto de la votación.

Aquel año, el argentino convirtió 91 goles en 69 partidos oficiales entre Barcelona y la Selección Argentina, estableciendo un récord de anotaciones en un año calendario.

Ese rendimiento le permitió conseguir su cuarto Balón de Oro consecutivo. Actualmente, Messi continúa siendo el futbolista con más premios de este tipo, con ocho conquistas, frente a las cinco de Cristiano Ronaldo.

La votación de 2026 no modifica esa estadística ni los resultados de las entregas anteriores.

Ranking de los mejores Balones de Oro de la historia Posición Futbolista Año 1° Cristiano Ronaldo 2008 2° Lionel Messi 2012 3° Cristiano Ronaldo 2017 4° Lionel Messi 2023 5° Cristiano Ronaldo 2016 6° Cristiano Ronaldo 2014 7° Lionel Messi 2015 8° Cristiano Ronaldo 2013 9° Lionel Messi 2011 10° Lionel Messi 2009 Fuente: Ranking B.O.A.T. 2026 de France Football, según la clasificación difundida.

La polémica por el sistema de votación

Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue la modalidad utilizada para definir al ganador.

Los aficionados debían abonar un euro por cada voto y podían participar más de una vez. De esta manera, una misma persona tenía la posibilidad de respaldar repetidamente a su futbolista preferido.

Este mecanismo abrió interrogantes sobre el peso de las comunidades de seguidores y la capacidad de movilización de cada jugador.

Además, la organización no publicó el detalle completo de los porcentajes obtenidos por cada edición.

Por ese motivo, el reconocimiento debe interpretarse como el resultado de una consulta popular y no como una determinación definitiva sobre quién protagonizó la mejor temporada individual de la historia.

Por qué Maradona y Pelé no participaron

La selección estuvo limitada a futbolistas que habían ganado al menos dos Balones de Oro.

Diego Maradona y Pelé quedaron fuera porque durante buena parte de sus carreras el premio estaba reservado a jugadores europeos. Esa restricción se modificó en 1995.

Aunque Maradona recibió un reconocimiento honorífico de France Football, no cumplía las condiciones establecidas para participar en esta consulta.

Un nuevo capítulo en la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

El resultado volvió a instalar la comparación entre dos de los futbolistas que dominaron el fútbol internacional durante las últimas dos décadas.

Cristiano Ronaldo se quedó con el primer lugar de esta elección particular, mientras que Messi mantiene el récord histórico de Balones de Oro obtenidos.

La distinción B.O.A.T. no implica la entrega de un nuevo Balón de Oro anual ni altera los reconocimientos oficiales anteriores. Su resultado refleja las preferencias de los aficionados que participaron en la consulta.