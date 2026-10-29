Tres meses después de la final del Mundial 2026, Nico Williams dio a conocer un detalle hasta ahora poco comentado sobre el gol con el que España venció 1-0 a la Selección Argentina. El atacante del Athletic Club aseguró que un contacto de Nahuel Molina terminó favoreciéndolo en la jugada que derivó en el título español.

La revelación surgió durante una entrevista con Fútbol Emotion, en la que el delantero repasó su participación en el único tanto del encuentro, convertido por Ferran Torres durante el tiempo suplementario.

Según relató Williams, cuando Pedro Porro envió un centro hacia el segundo palo, consideró que no tenía posibilidades de alcanzar la pelota. Sin embargo, el contacto con Molina modificó su desplazamiento y le permitió conectar de cabeza.

"Si no me llega a empujar, no llego. No llego ni en mil vidas", aseguró el futbolista español al recordar la acción.

La jugada que terminó definiendo el Mundial

El partido entre Argentina y España permanecía igualado sin goles cuando comenzó la segunda parte del tiempo suplementario.

Pedro Porro lanzó un centro hacia el segundo palo, donde Williams intentó anticiparse a Molina. En ese momento se produjo el contacto físico que el delantero recordó durante la entrevista.

Williams explicó que el defensor argentino lo empujó con ambos brazos y que ese movimiento le permitió llegar a una pelota que inicialmente consideraba perdida.

Una vez que consiguió cabecear, el atacante no tuvo margen para intentar una definición directa. Por eso, decidió enviar la pelota nuevamente hacia el centro del área.

Allí apareció Ferran Torres, quien conectó el remate que estableció el 1-0 definitivo y le permitió a España conquistar su segunda Copa del Mundo.

Una explicación que volvió a poner la final en discusión

Las declaraciones del delantero español aportaron una perspectiva diferente sobre una acción que resultó determinante para el resultado.

El contacto entre Molina y Williams, que habitualmente podría interpretarse como un intento defensivo por disputar la posición, terminó beneficiando al atacante según su propio relato.

De todos modos, se trata de la reconstrucción personal del futbolista español. No existen elementos suficientes para afirmar que la jugada necesariamente hubiera terminado de otra manera sin ese empujón.

Por otro lado, Williams también recordó una oportunidad de gol que no logró concretar durante el encuentro y evitó profundizar en la controversia por un tanto que le habían anulado.

El recuerdo de una final que todavía genera repercusiones

España consiguió su segundo título mundial al imponerse por la mínima diferencia ante Argentina en Estados Unidos.

La definición llegó después de un encuentro que necesitó tiempo suplementario y que se resolvió mediante una acción dentro del área argentina.

Ahora, las palabras de Nico Williams vuelven a colocar bajo análisis una de las jugadas determinantes de aquella final, esta vez desde la perspectiva de uno de sus protagonistas.