Gabriel Ávalos recuperó el gol en Olimpia y se prepara para el clásico

Gabriel Ávalos comenzó a consolidarse en Olimpia de Paraguay después de su salida de Independiente. El atacante de 35 años acumula tres goles y dos asistencias en ocho presentaciones y llega al clásico del próximo domingo frente a Cerro Porteño luego de participar directamente en varios de los últimos tantos de su equipo.

Su llegada al conjunto paraguayo se concretó a finales de agosto, luego de que Olimpia se impusiera en las negociaciones frente a otros clubes interesados, entre ellos Fluminense y Vasco da Gama de Brasil.

El delantero tuvo su estreno pocos días después de incorporarse, cuando disputó 45 minutos en el empate 1-1 frente a Guaraní, en el estadio Defensores del Chaco.

De la adaptación a los goles decisivos

Los primeros encuentros de Ávalos estuvieron marcados por la falta de efectividad. El atacante regresó a una competencia en la que no participaba desde 2013 y necesitó varios partidos para comenzar a convertir.

Su primer gol llegó mediante un penal frente a Sportivo San Lorenzo. Posteriormente, encontró continuidad en la definición y comenzó a tener mayor participación en el ataque de Olimpia.

Una de sus actuaciones destacadas se produjo en la victoria por 3-0 frente a 2 de Mayo, cuando abrió el marcador con un remate de derecha desde afuera del área que terminó en el ángulo.

En el siguiente compromiso, ante Sportivo Ameliano, volvió a convertir. Esta vez fue mediante una volea de zurda, en un encuentro que Olimpia ganó por 3-2 y en el que también aportó dos asistencias.

Independiente busca recuperar efectividad en ataque

Mientras Ávalos suma minutos y goles en Paraguay, Independiente atraviesa dificultades para encontrar regularidad ofensiva entre sus delanteros.

Ezequiel Ávila todavía no logró la continuidad goleadora esperada y Matías Abaldo no había convertido durante el semestre. Por otro lado, Maximiliano Meza apareció como una alternativa para aportar goles desde posiciones diferentes a las de un centrodelantero.

La salida de Ávalos dejó un registro estadístico relevante en Avellaneda: durante su etapa en Independiente disputó 109 partidos, convirtió 33 goles y entregó 11 asistencias.

Estos números permiten dimensionar su participación ofensiva, aunque la comparación con el rendimiento actual del equipo requiere considerar también los cambios de plantel, sistema de juego y cantidad de partidos disputados.

El clásico con Cerro Porteño, su próximo desafío

El próximo compromiso de Olimpia será el domingo 1 de noviembre frente a Cerro Porteño, en el estadio La Nueva Olla.

Ávalos llegará al encuentro después de convertir en sus dos últimas presentaciones y con la posibilidad de extender su racha en uno de los partidos de mayor convocatoria del fútbol paraguayo.

Para Independiente, mientras tanto, continúa el desafío de encontrar mayor efectividad en los últimos metros del campo.