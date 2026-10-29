Chelsea quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa después de perder por penales frente a Liverpool, en un encuentro correspondiente a la cuarta ronda del certamen. El partido terminó igualado 1-1 y se resolvió desde los doce pasos, donde el equipo local consiguió la clasificación.

El encuentro tuvo participación argentina en ambos equipos. Valentín Barco ingresó durante el segundo tiempo para Chelsea y terminó fallando su ejecución en la tanda, mientras que Alexis Mac Allister convirtió para Liverpool.

Liverpool y Chelsea empataron con dos goles de penal

Durante el tiempo reglamentario, Morgan Rogers abrió el marcador para el conjunto visitante y Cody Gakpo convirtió para Liverpool. Ambos tantos llegaron desde el punto penal sobre el cierre de la primera etapa.

El resultado se mantuvo durante el complemento y obligó a definir la clasificación mediante una tanda de penales.

Barco falló y Mac Allister convirtió

Valentín Barco ingresó en la segunda mitad y acumuló 22 minutos en cancha. El futbolista argentino venía de tres encuentros consecutivos sin sumar participación con Chelsea.

En la definición, el exjugador de Boca ejecutó su penal, pero la pelota impactó contra uno de los postes.

Por su parte, Alexis Mac Allister ingresó en los últimos nueve minutos y convirtió su remate para Liverpool.

Según la crónica de TyC Sports, también fallaron Emanuel Emegha y Wesley Fofana para Chelsea, mientras que Kostas Tsimikas y Ryan Gravenberch no pudieron convertir para Liverpool.

Finalmente, los Reds se quedaron con la serie por 6-5 y consiguieron el pase a la siguiente ronda.

Chelsea se despidió de la Copa de la Liga

La eliminación dejó a Chelsea fuera de una de las competencias del calendario inglés. El equipo dirigido por Xabi Alonso, según la información original, deberá concentrarse en sus próximos compromisos de la Premier League, donde ocupaba el quinto puesto al momento del encuentro.

Además, el conjunto londinense no contó con Emiliano Martínez, quien continuaba recuperándose de una fractura de mandíbula.

Liverpool, en tanto, avanzó a la próxima instancia de la Copa de la Liga y aguardará la definición de su siguiente rival.