La NBA disputó este miércoles 28 de octubre una nueva jornada de la temporada 2026/27, con actuaciones individuales que marcaron la noche. Nikola Jokic alcanzó los 200 triples-dobles en temporada regular, Miami Heat consiguió su primera victoria con Giannis Antetokounmpo entre sus figuras y Stephen Curry lideró otro triunfo de Golden State Warriors.

Jokic llegó a los 200 triples-dobles y se acerca a Westbrook

Denver Nuggets se impuso por 104-91 como visitante frente a New Orleans Pelicans, con una nueva actuación de Nikola Jokic. El pivote serbio terminó con 21 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, estadísticas que le permitieron alcanzar su triple-doble número 200 en la fase regular de la NBA.

Con esta marca, Jokic se convirtió en el segundo jugador en la historia de la liga en alcanzar esa cifra, únicamente por detrás de Russell Westbrook, que finalizó su carrera con 209.

El serbio necesita nueve triples-dobles para igualar el récord y diez para establecer una nueva marca histórica.

Además, Jamal Murray aportó 23 puntos para Denver, mientras que Zion Williamson fue el máximo anotador de New Orleans con 25 unidades. Los Pelicans intentaron acercarse durante el último cuarto, pero los Nuggets conservaron la ventaja.

Miami consiguió su primera victoria con Giannis como protagonista

Miami Heat dejó atrás una serie de cuatro derrotas consecutivas y consiguió su primer triunfo de la temporada al superar 129-117 a Atlanta Hawks.

Giannis Antetokounmpo aportó 24 puntos y 18 rebotes, mientras que Bam Adebayo también convirtió 24 unidades y capturó nueve rebotes.

La actuación de Adebayo tuvo otro dato destacado: alcanzó los 5.794 rebotes con la camiseta de Miami y superó la marca histórica de Udonis Haslem, que había acumulado 5.791.

Por el lado de Atlanta, Nickeil Alexander-Walker y Kingston Flemings finalizaron con 23 puntos cada uno.

El resultado permitió a Miami cortar su racha negativa y conseguir su primera victoria de la campaña.

Curry anotó 44 puntos y Golden State ganó en Minnesota

Otro de los protagonistas fue Stephen Curry, que convirtió 44 puntos en la victoria de Golden State Warriors por 119-114 frente a Minnesota Timberwolves.

El base sumó seis triples y ocho rebotes, además de seis asistencias. Con su actuación, volvió a destacarse entre los principales anotadores de la jornada.

Por otro lado, Victor Wembanyama terminó con 36 puntos y 14 rebotes en la victoria de San Antonio Spurs por 117-111 ante Utah Jazz, en tiempo suplementario.

Todos los resultados de la jornada NBA Partido Resultado Denver Nuggets vs. New Orleans Pelicans 104-91 Miami Heat vs. Atlanta Hawks 129-117 Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves 119-114 San Antonio Spurs vs. Utah Jazz 117-111 Los Angeles Lakers vs. LA Clippers 103-87 Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder 120-96 New York Knicks vs. Chicago Bulls 133-127 Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks 132-100 Toronto Raptors vs. Orlando Magic 129-99 Cleveland Cavaliers vs. Washington Wizards 121-111 Philadelphia 76ers vs. Indiana Pacers 114-109 Detroit Pistons vs. Charlotte Hornets 97-89 NBA 2026/27 | Miércoles 28 de octubre de 2026. Los resultados se presentan con el equipo ganador en primer lugar.

Lo que viene en la NBA

Denver Nuggets continuará su calendario con una visita a Phoenix Suns, mientras que Miami Heat buscará sostener la recuperación después de su primera victoria.

En el plano individual, el registro de Jokic será uno de los principales puntos de atención: con 200 triples-dobles, quedó a diez de superar la marca histórica de Westbrook.