En el marco de Noviembre Azul, mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de próstata, la farmacéutica Myriam Dillom participó de «El Micro de Farmacia», espacio de salud que se emite por FM Sonic, donde abordó la importancia de incorporar los controles médicos periódicos y derribar los prejuicios que todavía existen alrededor de esta enfermedad.

Durante la entrevista con Oscar Canavese, la profesional explicó que el cáncer de próstata es uno de los tumores de mayor incidencia entre los varones argentinos y que, en sus primeras etapas, puede desarrollarse sin presentar síntomas.

Esta característica refuerza la importancia de realizar consultas médicas, incluso cuando no existen molestias o señales que indiquen algún problema de salud.

¿A qué edad comenzar los controles?

Dillom señaló que, en términos generales, los controles prostáticos pueden comenzar a partir de los 50 años, mientras que en aquellos hombres con antecedentes familiares directos la evaluación puede adelantarse a los 40 o 45 años.

La edad de inicio y los estudios correspondientes deben determinarse junto con el médico, teniendo en cuenta las características y los factores de riesgo de cada paciente.

Entre los procedimientos mencionados se encuentra el análisis de sangre que permite medir el antígeno prostático específico (PSA). La farmacéutica aclaró que un valor elevado no necesariamente indica la presencia de cáncer, ya que también puede estar relacionado con otras alteraciones prostáticas.

Además, según la evaluación médica, pueden indicarse otros estudios, como el tacto rectal, una resonancia magnética o una biopsia.

Las señales que requieren atención

Si bien la enfermedad puede ser silenciosa durante sus primeras etapas, Dillom mencionó diferentes síntomas que justifican una consulta médica:

Necesidad de orinar con mayor frecuencia, especialmente durante la noche.

Disminución de la fuerza del chorro urinario.

Sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga.

Presencia de sangre en la orina o en el semen.

Dolor óseo o pérdida de peso repentina e inexplicable.

La profesional aclaró que estas manifestaciones no son necesariamente consecuencia de un cáncer, aunque requieren una evaluación para determinar su origen.

Derribar mitos y generar hábitos saludables

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la resistencia que todavía existe entre algunos hombres a realizarse determinados controles médicos, ya sea por temor, desconocimiento o prejuicios.

Dillom remarcó que la consulta médica debe formar parte de los hábitos habituales de cuidado de la salud, junto con la actividad física, una alimentación equilibrada y el seguimiento de otros controles preventivos.

«Si nosotros tomamos las cosas a tiempo, el tratamiento, el panorama es otro», expresó durante la charla.

La farmacéutica también destacó el papel del entorno familiar y de los amigos para acompañar a quienes atraviesan un diagnóstico y alentar a los hombres a consultar con profesionales de la salud.

En este sentido, Noviembre Azul busca fortalecer la concientización sobre una enfermedad que puede presentar diferentes grados de evolución y cuyo abordaje depende de las características de cada caso.