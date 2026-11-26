El presidente del Concejo Municipal de Villa Cañás, Guillermo Gallo, visitó este jueves los estudios de FM Sonic 103.1, donde dialogó con Oscar Canavese en el programa «El Primero de la Mañana». Durante la entrevista, repasó el trabajo legislativo desarrollado durante 2026, confirmó los principales desafíos para el próximo período y dejó abierta la posibilidad de competir por la Intendencia en las elecciones de 2027.

Luego de ser reelegido al frente del cuerpo legislativo durante la última sesión ordinaria del año, Gallo agradeció el acompañamiento de sus pares y destacó el trabajo conjunto entre los diferentes bloques.

Sin embargo, una de las principales definiciones de la entrevista llegó cuando fue consultado sobre su futuro político y la posibilidad de asumir la conducción del Ejecutivo municipal.

«Me siento más que preparado y sería deshonesto de mi parte si te digo que no lo estoy pensando», expresó.

El presidente del Concejo aclaró que todavía no mantuvo conversaciones con el actual intendente y que desconoce qué decisión tomará respecto del próximo proceso electoral. En ese sentido, señaló que existe la posibilidad de alcanzar acuerdos dentro de su espacio político, aunque por el momento no hay definiciones.

Un nuevo período al frente del Concejo

Gallo continuará ejerciendo la presidencia durante el período 2026-2027, acompañado por Melina Mori en la vicepresidencia primera.

Durante la entrevista explicó que tanto él como Mori finalizarán sus mandatos como concejales en 2027, por lo que la vicepresidencia segunda tendrá un papel institucional durante la transición y la incorporación de los nuevos legisladores.

Además, confirmó que el próximo período de sesiones ordinarias comenzará el 10 de febrero, en el marco de los cambios introducidos por la reforma de la Constitución provincial.

El balance del trabajo legislativo

Al repasar la actividad de 2026, Gallo destacó las iniciativas vinculadas con la producción, el comercio, la salud, la educación, la juventud, el ambiente y la obra pública.

También hizo referencia al trabajo desarrollado junto a clubes, establecimientos educativos y otras instituciones de Villa Cañás.

El legislador consideró necesario mejorar la comunicación del Concejo para que los vecinos conozcan las reuniones, consultas y tareas de análisis que se realizan antes del tratamiento de los proyectos en las sesiones públicas.

«En el Concejo se tratan los temas que tocan de cerca el día a día de cualquier vecino de Villa Cañás», sostuvo.

Los temas pendientes para 2027

Entre las principales cuestiones que deberá abordar el cuerpo legislativo se encuentra la aprobación del presupuesto municipal correspondiente al próximo ejercicio.

Asimismo, quedó pendiente la elaboración de un código unificado que reúna las normas de convivencia y de faltas, luego de los avances realizados durante este año en la actualización de los valores de las sanciones municipales.

Gallo iniciará así su último año del actual mandato como concejal, con una agenda legislativa pendiente y un escenario político en el que deberá definir si buscará competir por la conducción del Ejecutivo municipal.

Por el momento, su eventual candidatura a intendente continúa siendo una posibilidad en evaluación.