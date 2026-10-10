Un ataque con drones provocó un incendio en una terminal rusa

La terminal Yug Rusi, en Rostov del Don, fue alcanzada en una incursión atribuida a Ucrania. Ocurrió horas después del anuncio de un acuerdo para ampliar las exportaciones rusas de diésel.
Actualidad10/10/2026 Oscar A. Canavese

Un ataque nocturno con drones atribuido a Ucrania alcanzó la terminal petrolera Yug Rusi, en Rostov del Don, en el sur de Rusia, y provocó un incendio. La incursión ocurrió horas después de que Donald Trump anunciara un acuerdo con Vladimir Putin para aumentar la oferta de diésel en el mercado internacional.

Un ataque con drones provocó un incendio en una terminal rusa

El predio almacena combustible para la refinería Neftezhajinsk, un complejo que ya había sufrido un ataque el 9 de julio pasado. La información disponible no precisa la magnitud de los daños ocasionados por el nuevo incendio ni su impacto sobre la actividad de la terminal.

El gobernador regional, Yuri Slusar, confirmó que las detonaciones también afectaron un puente ferroviario. Los daños obligaron a interrumpir la circulación de trenes en ambos sentidos.

El balance de la incursión incluyó seis personas heridas, daños en viviendas particulares y un incendio en Bataisk. También se reportaron ataques contra dos buques en el mar de Azov. La operación formó parte de una ofensiva más amplia, durante la cual se informó la interceptación de más de cien aeronaves no tripuladas por las defensas aéreas rusas. La autoría ucraniana del ataque a la terminal aparece atribuida, sin una confirmación de Kiev en el material disponible.

En paralelo, Trump había difundido en Truth Social los volúmenes del acuerdo energético con Putin. Según el presidente estadounidense, Rusia enviaría de inmediato 300.000 toneladas de diésel al mercado global, a las que se sumarían 500.000 toneladas en noviembre y un millón adicional en una etapa posterior, sin una fecha precisada.

El objetivo anunciado para esos envíos es contener las cotizaciones internacionales del combustible. La reactivación de las exportaciones se da en un contexto de desabastecimiento interno en distintas regiones rusas y de ataques ucranianos contra refinerías.

La cercanía temporal entre el anuncio y la incursión no permite establecer que el ataque haya sido una respuesta al acuerdo. Tampoco se informó si los daños en Yug Rusi podrían afectar los volúmenes de exportación anunciados.

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