El canciller Pablo Quirno reiteró este sábado 10 de octubre el interés de la Argentina en organizar un Gran Premio de Fórmula 1 durante una reunión en Singapur con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría. El encuentro renovó las gestiones del Gobierno para recuperar una competencia que se disputó por última vez en el país en 1998.

Quirno informó sobre la conversación en una publicación en X, donde señaló que transmitió “la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio”. El funcionario sostuvo que la tradición automovilística del país y el interés internacional que genera justifican la búsqueda de un evento de esa proyección.

La reunión constituye un nuevo planteo ante la conducción de la Fórmula 1, aunque el material disponible no da cuenta de un acuerdo ni de una fecha confirmada para el regreso. El calendario de 2027 ya fue anunciado y la incorporación argentina sigue siendo un objetivo de las gestiones oficiales.

El antecedente más reciente fue el pedido que Javier Milei realizó a fines de agosto, durante la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), celebrado en Buenos Aires. Ante las autoridades de la entidad, el Presidente sostuvo que la Argentina reúne las condiciones para volver a recibir tanto a la Fórmula 1 como al Rally Mundial.

En aquella intervención, Milei recordó las etapas en las que la categoría compitió en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, durante las décadas de 1950, 1970 y 1990. También vinculó la aspiración de recuperar la carrera con la presencia de Franco Colapinto en la máxima categoría: “Queremos ver a Colapinto en el país”, expresó.

Las conversaciones oficiales tienen antecedentes anteriores. En el Informe de Gestión N°141 del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno comunicó a los senadores una reunión con Domenicali, Torben Olsen, jefe de Desarrollo de Carreras, y César Cárman, presidente del Automóvil Club Argentino. Según esa respuesta, se exploraba la posibilidad de incorporar una carrera en Buenos Aires en 2027.

En paralelo, avanzan las obras en el autódromo porteño, con la mirada puesta en el regreso del MotoGP previsto para abril de 2027. El proyecto contempla la reconstrucción del trazado y de la infraestructura para adecuarlos a las exigencias de las competencias internacionales.

El plan inicial estaba orientado al motociclismo, pero la Ciudad amplió la propuesta para incluir los requisitos técnicos de la FIA. El circuito previsto para Fórmula 1 tendrá 4,87 kilómetros y 15 curvas; el diseño destinado al MotoGP contempla 4,3 kilómetros y 14 curvas. Esas adecuaciones forman parte de la preparación del predio, mientras continúa la búsqueda de un lugar en el calendario.

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