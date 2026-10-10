La UE Cornellà, el club español adquirido por Lionel Messi a mediados de abril, aprobó una ampliación de capital por 1,1 millones de euros. La operación contempla la emisión de 4.400 acciones nominativas, con un valor de 250 euros cada una, y establece un derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas.

La institución catalana milita en la Tercera RFEF, la quinta división del fútbol español. La decisión habilita una nueva incorporación de recursos al capital de la entidad, aunque la aprobación de la emisión no equivale a que todas las acciones ya hayan sido suscriptas.

Los accionistas podrán adquirir los nuevos títulos en una proporción equivalente a su participación actual. Para ejercer esa prioridad deberán comunicar su decisión por escrito dentro del mes posterior a la publicación oficial de la operación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Según la documentación citada por el medio especializado Palco23, las acciones emitidas tendrán el mismo valor nominal que las existentes. Una vez suscriptas, también otorgarán a sus titulares los mismos derechos que los títulos anteriores. Ese mecanismo define las condiciones de participación en la ampliación.

Antes de esta operación, el capital social del Cornellà era de 271.000 euros y estaba dividido en 1.084 acciones nominativas, también de 250 euros cada una. El monto de la nueva emisión supera en más de cuatro veces ese capital previo.

El movimiento financiero se conoce con un balance que muestra un aumento de los ingresos, pero un resultado negativo. En el último ejercicio con datos disponibles, el club registró ingresos por 1,8 millones de euros, un crecimiento del 12% respecto de los 1,6 millones de la temporada anterior. Sin embargo, cerró con pérdidas de 85.000 euros.

Las transferencias de futbolistas fueron la principal fuente de facturación, con 540.000 euros. A ese rubro se sumaron 266.500 euros por patrocinios, 188.000 derivados de acuerdos con entidades deportivas y organismos públicos, y otros 169.950 correspondientes a contratos con empresas privadas.

En materia de gastos, el personal demandó 643.000 euros: 499.000 destinados a salarios y 144.000 a aportes a la Seguridad Social. Esa partida quedó por debajo de los 847.000 euros del período previo. Por su parte, los otros costos operativos ascendieron a 750.000 euros.

La ampliación se incorpora así a los movimientos económicos del Cornellà desde su adquisición por Messi. La información disponible detalla las condiciones de la emisión, pero no identifica quiénes suscribirán las nuevas acciones ni precisa el destino específico de los fondos.