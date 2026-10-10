Trump cuestionó a Zelenski y sugirió un cambio de liderazgo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la gestión de Volodímir Zelenski y sugirió que Ucrania necesita un cambio de liderazgo para avanzar en negociaciones de paz con Rusia. Durante un encuentro con la prensa, sostuvo que el mandatario ucraniano tuvo múltiples oportunidades de poner fin a la guerra sin alcanzar acuerdos diplomáticos.

El planteo se produjo en un contexto de reproches públicos entre ambos gobiernos, después de que Zelenski criticara la asistencia militar estadounidense. Trump insistió en la conveniencia de que Kiev cuente con una conducción capaz de entablar un diálogo formal con el Kremlin para concluir las hostilidades.

El presidente estadounidense también cuestionó las incursiones aéreas ucranianas contra refinerías y terminales petroleras en territorio ruso. Según su postura, esas operaciones contravienen las recomendaciones de Washington para evitar alteraciones en los mercados internacionales de energía.

Trump vinculó los ataques con problemas en la provisión global de diésel y advirtió que podrían perjudicar el abastecimiento de los sectores agrícolas e industriales de Estados Unidos. Ese impacto fue presentado como un argumento del mandatario para rechazar las operaciones contra la infraestructura energética rusa; el material disponible no aporta cifras que permitan dimensionarlo.

Las declaraciones se conocieron después de conversaciones entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, orientadas a coordinar envíos de combustible a los mercados internacionales. Ese intercambio antecedió a los cuestionamientos de Washington sobre la estrategia militar de Kiev.

La propuesta de renovar el liderazgo ucraniano también puso en discusión el calendario político del país. Los procesos electorales permanecen suspendidos por la vigencia de la ley marcial. El planteo de Trump no incluyó, en la información disponible, un mecanismo ni un plazo para concretar el cambio que sugirió.

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