Jockey fue subcampeón nacional de futsal tras perder con Opción Joven
Jockey Club de Rosario terminó como subcampeón del Torneo Nacional Federal Amateur 2026 Zona Campeonato de futsal. En la final disputada en Río Grande, perdió 7-4 frente a Opción Joven de Río Gallegos, después de un partido en el que pasó de una ventaja inicial a una remontada que lo dejó a un gol del empate.
El conjunto rosarino comenzó con efectividad y se puso 2-0. Esa diferencia le permitió tomar la iniciativa en el marcador, pero no pudo sostenerla ante la reacción del equipo santacruceño, que convirtió cinco tantos y pasó a ganar 5-2.
Jockey respondió y volvió a acercarse. Con dos goles, redujo la desventaja a 5-4 y mantuvo abierta la definición del campeonato hasta los minutos finales. Opción Joven aprovechó sus oportunidades en ese tramo, amplió la distancia y estableció el 7-4 definitivo.
El campeón llegó a esta definición con antecedentes destacados en el certamen: había obtenido el título en 2024 y había terminado en el podio en 2025. Para Jockey, la derrota cerró un recorrido que incluyó victorias en la fase inicial, una clasificación por penales en cuartos y un triunfo amplio en semifinales.
El camino del equipo rosarino había comenzado con un 3-0 ante Mercantil de Ushuaia. Garagiola, Campodónico y Baronio marcaron los goles de ese primer encuentro. En la segunda jornada, Jockey empató 2-2 con San Isidro de Río Grande, con dos tantos de Baronio.
En la tercera fecha, correspondiente al cruce interzonal, venció a Echesortu en un duelo entre equipos de Rosario. Luego, en cuartos de final, igualó 2-2 durante el tiempo regular frente a La Gloria de San Juan y consiguió el pase con un triunfo por 5-3 en la definición por penales.
La semifinal lo volvió a enfrentar con San Isidro de Río Grande. A diferencia del empate de la primera fase, Jockey se impuso esta vez por 4-1 y obtuvo su lugar en el partido por el título.
La participación rosarina en el torneo también incluyó a Banco Nación, Echesortu y Regatas.
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