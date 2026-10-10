Jockey Club de Rosario terminó como subcampeón del Torneo Nacional Federal Amateur 2026 Zona Campeonato de futsal. En la final disputada en Río Grande, perdió 7-4 frente a Opción Joven de Río Gallegos, después de un partido en el que pasó de una ventaja inicial a una remontada que lo dejó a un gol del empate.

El conjunto rosarino comenzó con efectividad y se puso 2-0. Esa diferencia le permitió tomar la iniciativa en el marcador, pero no pudo sostenerla ante la reacción del equipo santacruceño, que convirtió cinco tantos y pasó a ganar 5-2.

Jockey respondió y volvió a acercarse. Con dos goles, redujo la desventaja a 5-4 y mantuvo abierta la definición del campeonato hasta los minutos finales. Opción Joven aprovechó sus oportunidades en ese tramo, amplió la distancia y estableció el 7-4 definitivo.

El campeón llegó a esta definición con antecedentes destacados en el certamen: había obtenido el título en 2024 y había terminado en el podio en 2025. Para Jockey, la derrota cerró un recorrido que incluyó victorias en la fase inicial, una clasificación por penales en cuartos y un triunfo amplio en semifinales.

El camino del equipo rosarino había comenzado con un 3-0 ante Mercantil de Ushuaia. Garagiola, Campodónico y Baronio marcaron los goles de ese primer encuentro. En la segunda jornada, Jockey empató 2-2 con San Isidro de Río Grande, con dos tantos de Baronio.

En la tercera fecha, correspondiente al cruce interzonal, venció a Echesortu en un duelo entre equipos de Rosario. Luego, en cuartos de final, igualó 2-2 durante el tiempo regular frente a La Gloria de San Juan y consiguió el pase con un triunfo por 5-3 en la definición por penales.

La semifinal lo volvió a enfrentar con San Isidro de Río Grande. A diferencia del empate de la primera fase, Jockey se impuso esta vez por 4-1 y obtuvo su lugar en el partido por el título.

La participación rosarina en el torneo también incluyó a Banco Nación, Echesortu y Regatas.

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