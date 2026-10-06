Enrico respondió por calle Belgrano y pidió evitar trabas políticas

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe respaldó el derecho de los concejales a pedir información sobre la obra, aseguró que Provincia dará respuestas y cuestionó que la discusión derive en enfrentamientos políticos.
Santa Fe06/10/2026Lorena acostaLorena acosta

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, intervino en la controversia generada alrededor de la remodelación de calle Belgrano, en Venado Tuerto. El funcionario sostuvo que el Gobierno provincial brindará la información requerida por los concejales, aunque pidió que los controles institucionales no se transformen en una disputa política permanente alrededor de las obras públicas.

Las declaraciones se producen después de los pedidos de informes impulsados desde el Concejo Municipal, principalmente por los ediles de Ciudad Futura Florencia Giacometti y Bruno Taddia, quienes plantearon interrogantes sobre la participación de Niva en los trabajos y las condiciones bajo las cuales fue incorporada.

Provincia, Municipio y representantes de Pecam, contratista principal del proyecto, brindaron explicaciones sobre el tema. Según la posición oficial, la participación del personal vinculado a Niva se encuentra encuadrada como provisión de mano de obra y Pecam continúa siendo responsable del contrato.

Enrico reconoció que los concejales tienen facultades para solicitar precisiones sobre las obras ejecutadas con recursos públicos y manifestó la disposición del Ministerio para responder las consultas.

“Si los concejales quieren conocer detalles de las obras provinciales, lo pueden hacer, podemos seguir manteniendo diálogo”, expresó el funcionario, quien además sostuvo que Provincia y Municipio pondrán a disposición la información requerida.

Por otro lado, Enrico destacó el trabajo conjunto que mantiene la cartera provincial con el gobierno municipal encabezado por Leonel Chiarella y mencionó las inversiones que actualmente se desarrollan en Venado Tuerto.

El ministro mencionó entre los proyectos ejecutados o en desarrollo las intervenciones en plaza San Martín y el Parque Municipal, además de la nueva Circunvalación, que se encuentra en su etapa final.

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En este marco, también cuestionó el tono que adquirió la discusión política. Si bien consideró legítimos los pedidos de información, sostuvo que no deberían utilizarse para obstaculizar los proyectos.

“Consideramos totalmente correcto que se aclare todo lo que sea necesario”, señaló, aunque agregó que tampoco corresponde, desde su perspectiva, “poner palos en la rueda en cada obra” por diferencias políticas.

Desde la oposición, en tanto, los planteos se concentraron en conocer los mecanismos utilizados para incorporar a quienes trabajan bajo el nombre Niva, además de reclamar documentación y precisiones sobre los controles aplicados.

Hasta el momento, las fuentes consultadas no acreditan judicialmente la existencia de un delito o irregularidad. La discusión permanece centrada en los mecanismos administrativos utilizados, la información pública disponible y el alcance de los controles sobre una obra financiada por el Estado provincial.

El debate continuará ahora en el plano institucional, con los pedidos de información de los concejales y las respuestas que Provincia, Municipio y las empresas involucradas aporten sobre la ejecución de los trabajos.

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