Fiscales generales de nueve provincias y especialistas internacionales recorrieron las obras de “El Infierno”, el nuevo complejo penitenciario destinado a internos considerados de alto perfil criminal que el Gobierno de Santa Fe construye en Piñero.

La visita se realizó en el marco de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales desarrolladas en Rosario y permitió conocer el avance y las características del establecimiento.

Entre los participantes estuvieron Giovanni Tartaglia y Daniel Francisco, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además del ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone; y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, destacó las características de la construcción y calificó la obra como “descomunal”. Según señaló, durante la recorrida pudieron observar aspectos vinculados con el diseño y las medidas previstas para el funcionamiento del establecimiento.

Además, López Zavaleta se refirió a la situación de seguridad de Rosario y sostuvo que durante las jornadas se analizaron los cambios registrados en los últimos años. En ese marco, atribuyó parte de esos resultados al trabajo coordinado entre organismos provinciales y el Ministerio Público de la Acusación.

Estas consideraciones corresponden a la evaluación del funcionario y formaron parte de las declaraciones difundidas oficialmente por el Gobierno santafesino.

Un penal para 1.152 internos

El proyecto contempla capacidad para alojar a 1.152 personas privadas de la libertad, distribuidas en pabellones de 48 internos. El diseño está orientado a reforzar los mecanismos de aislamiento, circulación, vigilancia y control de detenidos considerados de alto perfil criminal.

Por otro lado, el procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, también valoró las características del establecimiento. El funcionario afirmó que no conoce otro penal del país con las mismas condiciones proyectadas en materia de seguridad, circulación y modalidad de detención.

Crespo también relacionó el desarrollo de la infraestructura penitenciaria con las políticas implementadas frente a la violencia criminal registrada en Rosario durante los últimos años.

Una obra iniciada en 2025

La construcción comenzó en marzo de 2025. En aquel momento, la Provincia informó una inversión superior a los 109.000 millones de pesos. Posteriormente, en mayo de 2026, se informó que el presupuesto superaba los 143.000 millones de pesos y que la apertura estaba prevista para mayo de 2027.

La cárcel forma parte de la estrategia penitenciaria provincial destinada a separar y aumentar los controles sobre detenidos considerados de alto perfil.

La recorrida se desarrolló mientras Rosario fue sede de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, con debates sobre narcocriminalidad, organizaciones criminales, análisis criminal, violencia de género, responsabilidad penal adolescente y cibercrimen.