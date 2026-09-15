Valve continúa trabajando en uno de los puntos que considera centrales para ampliar SteamOS a una mayor cantidad de computadoras: conseguir un soporte estable y competitivo para las tarjetas gráficas de NVIDIA, utilizadas por casi tres de cada cuatro jugadores relevados por la plataforma Steam.

Pierre-Loup Griffais, desarrollador de Valve, confirmó durante una entrevista con IGN que el trabajo sobre los controladores de NVIDIA se encuentra entre las prioridades del equipo. Según explicó, el proceso lleva varios años y todavía continúa en desarrollo.

La compañía ya logró incorporar el controlador de NVIDIA a la rama principal de SteamOS. Esto permite que determinadas generaciones de tarjetas gráficas funcionen dentro del sistema, aunque todavía existen diferencias de rendimiento que impiden que Valve recomiende oficialmente esta configuración a todos los usuarios.

El dato adquiere relevancia por la composición actual del mercado de jugadores de PC. La encuesta de hardware y software de Steam correspondiente a agosto de 2026 muestra que NVIDIA representa el 72,88% de las GPU relevadas. AMD alcanza el 18,68% e Intel el 8,03%. La medición es voluntaria y anónima y es utilizada por Valve para analizar tendencias de hardware entre sus clientes.

Hasta ahora, SteamOS ha encontrado un escenario más favorable en equipos con hardware AMD. En junio, cuando Valve actualizó su imagen de instalación a SteamOS 3.8, la recomendación continuaba apuntando principalmente a computadoras con GPU de esa compañía.

Por otro lado, esto no significa que las placas NVIDIA no funcionen en Linux. Existen distribuciones que cuentan con soporte para sus controladores. El desafío específico de Valve es alcanzar dentro de SteamOS una integración suficientemente estable, sencilla y con un rendimiento que permita ofrecer una experiencia similar a la que pretende para sus propios equipos.

La estrategia forma parte de una expansión de SteamOS más allá de Steam Deck. El sistema operativo desarrollado por Valve busca funcionar progresivamente en una mayor variedad de dispositivos y computadoras, un escenario en el que la compatibilidad con NVIDIA resulta relevante por su elevada presencia en el mercado de jugadores de Steam.

No existe por ahora una fecha anunciada para el soporte completo. Griffais explicó que las mejoras avanzan progresivamente y que el objetivo es llegar al momento en que Valve pueda recomendar SteamOS también a usuarios que cuentan con este hardware.