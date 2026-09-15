Boca Juniors tendrá este martes uno de los compromisos centrales de su temporada. Desde las 21.30 visitará a San Pablo en el estadio MorumBIS, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, con la ventaja del 1-0 obtenida en Buenos Aires. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera y el encuentro podrá verse por DSports.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega mejor posicionado en la serie gracias al gol convertido por Miguel Merentiel en el segundo tiempo del partido de ida. Con ese resultado, Boca avanzará a semifinales si gana o empata. Por otro lado, una victoria de San Pablo por un gol llevará la definición a los penales, mientras que una diferencia de dos o más tantos clasificará directamente al conjunto brasileño.

Para afrontar la revancha, Arruabarrena recuperó futbolistas después de haber rotado parte de su formación frente a Central Córdoba. Milton Delgado dejó atrás una distensión muscular y se perfila para regresar al mediocampo junto a Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes. Además, Álvaro Montero volvió a estar disponible después de ausentarse del último encuentro por motivos familiares.

La versión no confirmada del equipo titular de Boca incluye a Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Ascacíbar, Paredes y Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores y Merentiel.

San Pablo también reservó futbolistas durante el fin de semana y llega después de caer 2-0 frente a Palmeiras por el Brasileirao. Dorival Júnior, sin embargo, afrontará la revancha con una ausencia importante: Jonathan Calleri quedó suspendido al alcanzar el límite de tarjetas amarillas durante el encuentro de ida.

La probable formación difundida por medios brasileños tiene a Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda y Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano o André Silva y Gustavo Santana. Se trata de una versión no confirmada hasta que se conozca la planilla oficial.

El antecedente también aporta contexto. En la Copa Sudamericana 2007, San Pablo perdió 2-1 ante Boca en Buenos Aires y luego ganó 1-0 en Brasil para revertir aquella eliminatoria bajo el antiguo criterio del gol como visitante. Esta vez, el escenario reglamentario es diferente, pero el equipo paulista vuelve a necesitar una remontada en su estadio.

Quien avance enfrentará en semifinales al ganador de la serie entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe.