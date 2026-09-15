La temporada 2026 todavía tiene capítulos por disputar, pero los números comienzan a mostrar cómo podría configurarse la lucha por la permanencia en Primera División durante 2027. El cambio será importante porque los puntos obtenidos en 2024 dejarán de formar parte del cálculo y el promedio pasará a considerar las campañas de 2025, 2026 y posteriormente 2027.

Según una proyección publicada por TyC Sports después de completarse la novena fecha del Torneo Clausura, Racing comenzaría el próximo año en el puesto 16, con 79 puntos acumulados entre las dos temporadas que continuarían computándose. La Academia quedaría lejos de los primeros lugares que ocupa en la tabla vigente, aunque todavía con margen respecto de los equipos ubicados en el fondo.

Más abajo aparece un grupo que tendría una situación inicial más exigente. Platense figura con 60 puntos, mientras Atlético Tucumán, Newell’s y Banfield aparecen con 61 en el cálculo publicado por TyC. Talleres, Central Córdoba, Sarmiento, Unión, Deportivo Riestra, Instituto y Defensa y Justicia también integrarían ese sector de la tabla.

En este marco, Rosario Central aparece primero en la proyección, seguido por Boca y Argentinos Juniors, mientras River se ubica entre los primeros puestos. Sin embargo, los números todavía pueden cambiar fecha tras fecha y existen diferencias entre algunos registros estadísticos disponibles. Un relevamiento actualizado de PromediosInfo, por ejemplo, muestra variaciones puntuales en los totales de Argentinos, Independiente Rivadavia y Lanús respecto de la publicación original.

Promedios 2027 Equipos más comprometidos en la proyección. Fuente: TyC Sports. Proyección al 15/09/2026.

Además, hay una variable determinante: todavía no están definidos los 30 participantes de la temporada próxima. La proyección de TyC excluye a Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi porque actualmente ocupan las posiciones de descenso, pero esa situación puede modificarse antes del cierre de 2026. También deberán incorporarse los dos clubes que asciendan desde la Primera Nacional.

Gimnasia de Mendoza constituye otro caso particular. Al tener menos partidos acumulados en Primera División, su coeficiente se calcula sobre una cantidad menor de encuentros, por lo que cada resultado puede producir movimientos más pronunciados.

Por otro lado, la temporada vigente mantiene dos vías para perder la categoría: una por la tabla de promedios y otra por la tabla anual. Por eso, cualquier fotografía de 2027 debe ser considerada provisional.

La conclusión, por ahora, es estadística: Racing perdería terreno cuando se eliminen los puntos de 2024, mientras Newell’s, Banfield, Platense y otros equipos comenzarían el año siguiente con menor margen. Lo que ocurra durante las fechas restantes del Clausura será determinante para modificar ese punto de partida.