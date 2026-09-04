Sony Interactive Entertainment confirmó que Until Dawn 2 se lanzará para PlayStation 5 el 28 de enero de 2027, después de presentar un nuevo avance durante el State of Play realizado el 3 de septiembre. Las reservas comenzarán el 10 de septiembre y también estará disponible una edición Digital Deluxe con contenidos adicionales.

El desarrollo quedó en manos de Firesprite, estudio perteneciente a Sony, en reemplazo de Supermassive Games, responsable de la entrega original publicada en 2015. Además, el equipo trabajó junto a AdHoc Studio, conocido por Dispatch, en el desarrollo narrativo de la nueva historia.

La secuela presentará un elenco diferente y estará protagonizada por los integrantes de Dead True, un grupo de youtubers dedicado a producir contenido sobre fenómenos paranormales. Según la historia presentada por PlayStation, sus videos anteriores fueron montajes y sus integrantes nunca se habían enfrentado realmente a hechos sobrenaturales.

La investigación comienza en el sanatorio Blackwood, escenario relacionado con los acontecimientos de la primera entrega. Posteriormente, el grupo conoce a Yoona, una sobreviviente de un ataque sobrenatural, y termina viajando hacia Akishima, una isla remota del Pacífico Sur abandonada décadas atrás.

Uno de los principales elementos que regresará será el sistema de decisiones. Las elecciones realizadas durante la partida podrán modificar escenas, relaciones y recorridos, además de determinar qué personajes llegan con vida al final. La muerte de un protagonista no obligará necesariamente a reiniciar la partida: la historia podrá continuar con los supervivientes.

En este marco, el nuevo tráiler muestra situaciones en las que el jugador deberá elegir entre diferentes rutas o decidir cómo responder ante determinados peligros. Sony plantea nuevamente una estructura narrativa ramificada, aunque el verdadero alcance de esas variaciones podrá analizarse una vez que el juego esté disponible.

Por otro lado, las reservas abrirán el 10 de septiembre tanto para la edición estándar como para la Digital Deluxe. Entre los incentivos anunciados aparecen atuendos relacionados con el Until Dawn original y objetos coleccionables del Dr. Hill, personaje interpretado nuevamente por Peter Stormare. La versión Deluxe añadirá vestimentas para los ocho protagonistas y un modo denominado “Diorama de la muerte”.

Hasta el momento, Sony confirmó únicamente su llegada a PlayStation 5 y no informó versiones para PC u otras consolas. La fecha del 28 de enero colocará a Until Dawn 2 entre los primeros lanzamientos importantes de PlayStation para 2027.