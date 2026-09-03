Francisco Cerúndolo dio un nuevo paso en el US Open 2026. El tenista argentino derrotó este jueves al alemán Jan-Lennard Struff en un partido de cinco sets y consiguió por primera vez en su carrera meterse en la tercera ronda del Grand Slam que se disputa en Nueva York.

El argentino, 24° preclasificado del cuadro, se impuso por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3, luego de tres horas y 54 minutos de juego en la cancha 5 de Flushing Meadows. El marcador y la duración fueron confirmados por las estadísticas oficiales del torneo.

El desarrollo tuvo cambios permanentes. Struff consiguió quedarse con el primer parcial por 7-5 y obligó a Cerúndolo a buscar la recuperación desde atrás. El argentino respondió en el segundo con el mismo marcador, aunque nuevamente quedó en desventaja después de perder el tercer set por 6-4.

En ese momento también apareció la frustración del argentino, que descargó su enojo golpeando una raqueta contra el piso. Sin embargo, el episodio no modificó el desenlace del encuentro. Cerúndolo consiguió dos quiebres tempranos en el cuarto parcial, tomó una diferencia de 4-0 y terminó llevándose el set por 6-2.

En el quinto, el argentino logró sostener su servicio y aprovechó las oportunidades que tuvo sobre el saque del alemán para cerrar el encuentro por 6-3. En total, registró 51 golpes ganadores y 39 errores no forzados, además de convertir siete de las 17 oportunidades de quiebre que generó.

La clasificación también tiene un componente estadístico: es la primera vez que Cerúndolo alcanza la tercera ronda en Nueva York. Además, se sumó a Mariano Navone y Tomás Etcheverry, por lo que tres argentinos llegaron a esta instancia del cuadro masculino por primera vez desde 2018.

Su próximo desafío ya está definido. Será ante el estadounidense Taylor Fritz, noveno preclasificado y finalista del US Open 2024. Fritz avanzó después de vencer con amplitud al italiano Mattia Bellucci por 6-0, 6-1 y 6-1 en apenas 98 minutos.

El historial entre ambos está igualado 1-1, aunque los dos antecedentes fueron sobre polvo de ladrillo. En Nueva York se enfrentarán por un lugar entre los 16 mejores del torneo.