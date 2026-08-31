La senadora provincial Leticia Di Gregorio y Sergio Appa, referente de Espacio Ariel Asociación Civil, impulsan la conformación de una red destinada a madres de jóvenes que atraviesan o atravesaron procesos de recuperación relacionados con consumos problemáticos.

La propuesta comenzó a tomar forma luego de un encuentro realizado el sábado 29 de agosto, del que participaron alrededor de 16 mujeres procedentes de distintas localidades de la región. Algunas acompañan actualmente a sus hijos durante un tratamiento, mientras que otras ya atravesaron esa experiencia familiar.

Durante un desayuno, las participantes intercambiaron experiencias sobre las dificultades que enfrentaron durante los procesos de tratamiento y recuperación. A partir de esa primera reunión, la intención es mantener el contacto y avanzar hacia un grupo que pueda funcionar como ámbito de escucha entre familias que atraviesan situaciones similares.

Di Gregorio sostuvo que el acompañamiento ante un consumo problemático no alcanza únicamente a la persona que realiza un tratamiento, sino también a su entorno familiar.

“Detrás de cada situación hay una familia que también necesita contención y un lugar donde poder hablar de lo que vive”, expresó la legisladora.

En este marco, la iniciativa busca sumar una instancia específicamente orientada a las familias al trabajo que Di Gregorio y Espacio Ariel vienen realizando en prevención y abordaje de consumos problemáticos.

Uno de los objetivos planteados es que sean las propias madres quienes definan progresivamente la dinámica del espacio a partir de sus necesidades. Según indicaron sus impulsores, quienes ya atravesaron diferentes etapas de recuperación junto a sus hijos podrían compartir experiencias con otras familias que recién comienzan ese recorrido.

No obstante, hasta el momento no fueron informados públicamente aspectos como la frecuencia de los encuentros, requisitos para participar, lugares de reunión o eventual intervención de profesionales especializados.

Espacio Ariel desarrolla desde hace años tareas de prevención y acompañamiento en el sur santafesino. Durante 2026, Appa y Di Gregorio también mantuvieron encuentros con jóvenes que finalizaron procesos de recuperación, dentro de una agenda regional vinculada con la problemática.

La reunión del sábado fue presentada como el punto de partida de esta nueva instancia. El próximo paso será determinar cómo se organizará la red y de qué manera podrán incorporarse otras madres de localidades de General López y la región.