Un supuesto tráiler interno del videojuego de Iron Man desarrollado por EA Motive comenzó a circular este viernes 28 de agosto y ofrece lo que sería el vistazo más amplio conocido hasta ahora del proyecto. El material muestra secuencias de vuelo, combates y diferentes escenarios, aunque su autenticidad no fue confirmada oficialmente por Electronic Arts o Motive al momento de las publicaciones consultadas.

Las imágenes presentan a Iron Man desplazándose a gran velocidad por entornos urbanos y enfrentándose a enemigos tanto en tierra como durante el vuelo. También pueden observarse ataques cuerpo a cuerpo, disparos con repulsores y otras acciones realizadas mientras el personaje permanece suspendido en el aire.

El video contiene modelos, escenarios y otros elementos visuales sin terminar, una característica compatible con una versión de desarrollo. Según las publicaciones que difundieron el material, estaría identificado como correspondiente a agosto de 2026. Sin embargo, todavía se desconoce si se trata de un tráiler preparado para una futura presentación pública o simplemente de material destinado al uso interno del estudio.

Uno de los elementos que más repercusión generó es la aparición de un cartel que identifica a Chicago. Las secuencias muestran una zona urbana de dimensiones considerables por la que Iron Man puede desplazarse mediante vuelo. Esto abrió especulaciones sobre un posible mundo abierto, aunque el material disponible no permite confirmarlo.

También aparecen escenarios aparentemente ambientados en Japón. A diferencia de la zona estadounidense, estas partes parecen presentar un desarrollo más lineal, por lo que una posibilidad —todavía como versión no confirmada— es que Motive combine áreas amplias con niveles específicos para determinadas misiones.

Otro elemento visible es un Helicarrier asociado a S.H.I.E.L.D. Algunas publicaciones también señalan la existencia de un sistema de personalización de la armadura y personajes vinculados históricamente a Tony Stark. GamesRadar menciona a Pepper Potts y James Rhodes, mientras que Gameranx plantea otras posibles identidades. Ninguna de esas apariciones fue confirmada oficialmente.

El proyecto actual fue anunciado oficialmente en septiembre de 2022 como una aventura de acción en tercera persona para un jugador y con una historia original. Motive confirmó posteriormente la utilización de Unreal Engine 5. Además, EA continúa incluyendo a Iron Man entre los proyectos activos del estudio, por lo que el desarrollo sigue oficialmente vigente.

Por ahora no existe una fecha de lanzamiento oficial. Tampoco fueron anunciadas definitivamente las plataformas específicas ni se conocen los alcances de las zonas que aparecen en el material. Una presentación formal de EA y Marvel permitirá determinar cuánto de lo observado en esta filtración llegará finalmente al videojuego.