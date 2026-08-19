Los pochoclos suelen estar relacionados con el cine, las series y las comidas rápidas. Sin embargo, preparados de manera sencilla pueden convertirse en una alternativa para quienes buscan un snack con mayor aporte de fibra.

La diferencia está principalmente en cómo se cocinan y qué ingredientes se agregan. Los productos con abundante manteca, aceite, azúcar, sal o saborizantes pueden elevar considerablemente el aporte de grasas, sodio y calorías.

El médico William Li, especialista formado en Harvard citado por TN, explicó que los pochoclos caseros pueden contribuir a generar sensación de saciedad y ayudar a evitar un consumo excesivo de otros alimentos.

El maíz utilizado para prepararlos es además un cereal integral. Entre sus componentes aparecen la fibra y los polifenoles, sustancias que también son estudiadas por su relación con el microbioma intestinal.

El investigador y divulgador sobre longevidad Dan Buettner también destacó a los pochoclos inflados con aire como una opción sencilla por su contenido de fibra, carbohidratos complejos y polifenoles.

La preparación hace la diferencia

Joe Vinson, investigador de la Universidad de Scranton, estudió durante años la presencia de antioxidantes en diferentes alimentos y señaló especialmente el contenido de cereales integrales de los pochoclos.

Esto no significa que cualquier presentación tenga el mismo perfil nutricional.

Los especialistas mencionados recomiendan priorizar los pochoclos preparados con aire o utilizando una cantidad moderada de aceite, evitando el exceso de manteca, caramelo, azúcar, sal y saborizantes industriales.

De esta manera, un alimento frecuentemente asociado con una comida recreativa puede incorporarse ocasionalmente como una alternativa frente a otros snacks más procesados.