Firmat: 39 denuncias en los Buzones de la Vida

Una nueva apertura de los Buzones de la Vida en Firmat dejó como resultado 39 denuncias anónimas realizadas por vecinos de la ciudad. Las presentaciones serán puestas a disposición de los organismos judiciales para su correspondiente análisis.

El procedimiento contó con la presencia del intendente Leonel Maximino y del fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Mauricio Clavero. Según indicaron desde el Gobierno Municipal, el objetivo del mecanismo es ofrecer un canal para aportar información vinculada con posibles hechos delictivos sin necesidad de que quienes realizan las presentaciones revelen su identidad.

Los Buzones de la Vida se encuentran instalados en distintos sectores de Firmat y son abiertos periódicamente siguiendo un procedimiento institucional. Una vez retiradas las notas y sobres, el material es derivado a los organismos competentes para establecer si los datos aportados tienen relevancia para una investigación.

Desde el Municipio señalaron que las denuncias serán remitidas al Ministerio Público de la Acusación y que también se dará intervención al ámbito federal cuando corresponda. La recepción de una presentación, sin embargo, no implica por sí misma la existencia de un delito comprobado: será la Justicia la encargada de analizar cada dato y determinar los pasos posteriores.

La herramienta es utilizada principalmente para recibir información relacionada con posibles puntos de venta de estupefacientes, aunque también puede incorporar datos referidos a otros hechos que posteriormente deberán ser evaluados por las autoridades.

En este marco, Maximino y Clavero destacaron públicamente la participación de los vecinos y la posibilidad de mantener el anonimato. Desde las instituciones consideran que esa característica facilita la comunicación de situaciones que, por temor u otras circunstancias, podrían no llegar mediante una denuncia convencional.

Hasta el momento no se difundió el contenido individual de las 39 presentaciones ni se precisó cuántas están relacionadas específicamente con comercialización de drogas. Tampoco se informó cuáles podrían derivar en expedientes judiciales, allanamientos u otras medidas.

Por otro lado, las autoridades remarcaron que el programa forma parte de una articulación entre el Municipio, el Ministerio Público de la Acusación y otros organismos estatales vinculados con la prevención y la investigación criminal.

El próximo paso será el análisis de la información contenida en cada presentación. En caso de existir elementos suficientes, los organismos competentes podrán profundizar las averiguaciones y determinar si corresponde avanzar con investigaciones judiciales.