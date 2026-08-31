Un joven de 21 años que tenía un pedido de detención vigente fue detenido durante la mañana del sábado 29 de agosto en Firmat, en el marco de una causa por amenazas calificadas. El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico en calle Marie Curie al 100.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la intervención policial comenzó después de un llamado al 911 que advertía sobre la presencia de una persona en un terreno del sector.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a identificar al joven y realizaron una requisa. Durante la consulta de sus antecedentes habrían constatado que existía una orden de detención activa vinculada con un episodio ocurrido días antes.

El hecho investigado se habría producido durante la madrugada del 20 de agosto en barrio Centenario de Firmat.

Según la versión difundida por Región 360, el joven habría llegado hasta un domicilio y ofrecido una notebook a un vecino a cambio de dinero. El hombre decidió no concretar la operación y le habría pedido que se retirara.

Siempre de acuerdo con esa reconstrucción, el acusado se habría negado a abandonar el lugar y posteriormente habría exhibido un arma de fuego para intimidar al vecino.

La mecánica de ese episodio constituye, por el momento, una versión no confirmada de manera independiente. No se encontró en los canales oficiales consultados un comunicado del Ministerio Público de la Acusación o de las fuerzas de seguridad que aporte detalles sobre las circunstancias de la amenaza.

Además, la información disponible no precisa si durante el procedimiento del sábado fue secuestrada algún arma ni si los investigadores lograron localizar el elemento que presuntamente habría sido utilizado durante el episodio del 20 de agosto.

Tampoco se difundieron públicamente detalles sobre el origen de la notebook que habría sido ofrecida, por lo que no corresponde establecer ninguna vinculación entre ese dispositivo y otro posible delito.

Por otro lado, hasta el momento no trascendió la versión del joven detenido ni de su defensa sobre la acusación que originó el pedido judicial.

El procedimiento se suma a las intervenciones policiales desarrolladas en Firmat a partir de requerimientos judiciales y llamados al sistema de emergencias 911. En este caso, la identificación realizada durante el operativo permitió, según la información difundida, detectar que sobre el joven pesaba una medida judicial pendiente.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias del episodio ocurrido en barrio Centenario y establecer judicialmente la eventual responsabilidad del detenido. También resta conocerse si se dispondrán nuevas medidas dentro de la causa.