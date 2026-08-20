Santa Fe debate un nuevo Código Electoral: cuáles son los puntos que todavía generan diferencias

La Cámara de Diputados de Santa Fe quedó más cerca de debatir un nuevo Código Electoral luego de que un plenario de comisiones emitiera dictamen sobre el proyecto, que tiene preferencia para ser tratado este jueves.

La iniciativa busca reunir y ordenar en una sola normativa buena parte de las reglas que actualmente regulan las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos en la provincia.

Durante las reuniones, representantes de Unidos y de la interbancada justicialista lograron acercar posiciones en distintos puntos, aunque todavía permanecen diferencias que podrían resolverse antes del inicio de la sesión.

Entre los principales temas en discusión aparece el porcentaje mínimo de votos necesario para acceder a la distribución de bancas mediante el sistema D'Hondt. Las alternativas analizadas ubican ese piso entre el 4% y el 5% para las elecciones generales.

También se discute establecer un piso cercano al 1% del padrón para las PASO y definir cuántos cuerpos tendrá la Boleta Única en las elecciones generales.

Otro de los puntos que generó debate dentro del oficialismo fue una propuesta socialista relacionada con las fórmulas para gobernador y vicegobernador durante las primarias. La alternativa permitiría que un candidato a gobernador pueda presentarse acompañado por diferentes postulantes a vice, aunque sin sumar los votos obtenidos por cada fórmula.

Qué cambiaría con el nuevo Código Electoral

El proyecto tendría aproximadamente 260 artículos distribuidos en cinco libros y buscará ordenar disposiciones relacionadas con vacancias, financiamiento de los partidos, vedas electorales y otras cuestiones que actualmente están reguladas en diferentes normas.

La reforma mantendría mecanismos ya vigentes en Santa Fe, como las PASO, la Boleta Única, la paridad de género y Ficha Limpia.

Uno de los acuerdos alcanzados establece además que durante las elecciones de 2027 continuará funcionando el actual Tribunal Electoral.

A partir de 2029, la autoridad electoral pasaría a estar a cargo de un juzgado electoral encabezado por un juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo, cuya designación se realizaría mediante sorteo.

El tratamiento resulta especialmente relevante para las localidades del sur santafesino porque las nuevas disposiciones definirán las reglas con las que competirán partidos, frentes y candidatos en futuras elecciones provinciales y locales.

La discusión continuará en Diputados, donde el oficialismo y la oposición buscarán resolver los puntos pendientes antes de llevar el texto definitivo al recinto.