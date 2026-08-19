El Gobierno nacional acelera en el Senado un proyecto para modificar el régimen de Zonas Frías, una iniciativa que podría tener impacto directo sobre usuarios de gas de Santa Fe y otras provincias actualmente alcanzadas por descuentos en sus facturas.

La propuesta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y La Libertad Avanza pretende obtener dictamen de comisión durante la última semana de agosto para llevarla al recinto en septiembre.

Uno de los principales cambios consiste en eliminar el beneficio general automático establecido en 2021 para millones de hogares de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Luis, entre otros distritos.

De aprobarse la iniciativa, el esquema quedaría concentrado principalmente en usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe, mientras que en el resto de las regiones el acceso a subsidios quedaría vinculado a la acreditación de condiciones de vulnerabilidad social.

También se modificaría la forma de calcular el beneficio. Según el proyecto, el descuento se aplicaría sobre el consumo de gas y no sobre el total de la factura, un punto que genera cuestionamientos entre algunos legisladores opositores.

El argumento del Gobierno

La administración nacional sostiene que el actual sistema genera un elevado costo fiscal y que los fondos destinados a financiarlo no alcanzan para cubrir la totalidad de los subsidios.

El régimen vigente alcanza a alrededor de cuatro millones de usuarios, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno.

En paralelo, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con gobernadores del Norte Grande para ampliar durante los meses de verano los límites subsidiados del consumo eléctrico en regiones de altas temperaturas.

En zonas consideradas muy cálidas, el consumo subsidiado pasaría de 300 a 550 kWh mensuales, mientras que en zonas cálidas aumentaría de 150 a 300 kWh, entre noviembre y abril.

El escenario en el Senado

De acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por Noticias Argentinas, el oficialismo considera que cuenta con posibilidades de reunir los votos necesarios para aprobar la reforma.

La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita sumar respaldos de otros bloques. Entre los potenciales apoyos aparecen legisladores de la UCR, PRO y fuerzas provinciales.

Sin embargo, el número definitivo de votos todavía no está confirmado y dependerá de las negociaciones que continúen en las próximas semanas.

Para Santa Fe, el debate será especialmente relevante: una eventual sanción podría cambiar las condiciones mediante las cuales miles de hogares acceden actualmente a descuentos en el servicio de gas.